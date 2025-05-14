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Стоимость евро поднимается к доллару перед выходом данных по инфляции в ФРГ

Стоимость евро поднимается к доллару перед выходом данных по инфляции в ФРГ - 14.05.2025, ПРАЙМ

Стоимость евро поднимается к доллару перед выходом данных по инфляции в ФРГ

Стоимость евро к доллару увеличивается в среду утром в преддверии публикации окончательных данных по инфляции в Германии, свидетельствуют данные торгов. | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T08:18+0300

2025-05-14T08:18+0300

2025-05-14T08:18+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару увеличивается в среду утром в преддверии публикации окончательных данных по инфляции в Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.00 мск курс евро к доллару рос до 1,1188 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1185 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 146,91 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,49 иены за доллар, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на символические 0,06%, до 100,92 пункта. В среду Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует окончательные данные по инфляции в стране. Согласно предварительной оценке, годовая инфляция по итогам апреля замедлилась до 2,1% с 2,2% в марте.

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рынок, торги, германия, сша