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Стоимость евро поднимается к доллару перед выходом данных по инфляции в ФРГ - 14.05.2025, ПРАЙМ
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Стоимость евро поднимается к доллару перед выходом данных по инфляции в ФРГ
Стоимость евро поднимается к доллару перед выходом данных по инфляции в ФРГ - 14.05.2025, ПРАЙМ
Стоимость евро поднимается к доллару перед выходом данных по инфляции в ФРГ
Стоимость евро к доллару увеличивается в среду утром в преддверии публикации окончательных данных по инфляции в Германии, свидетельствуют данные торгов. | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T08:18+0300
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экономика
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару увеличивается в среду утром в преддверии публикации окончательных данных по инфляции в Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.00 мск курс евро к доллару рос до 1,1188 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1185 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 146,91 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,49 иены за доллар, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на символические 0,06%, до 100,92 пункта. В среду Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует окончательные данные по инфляции в стране. Согласно предварительной оценке, годовая инфляция по итогам апреля замедлилась до 2,1% с 2,2% в марте.
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рынок, торги, германия, сша
Экономика, Рынок, Торги, ГЕРМАНИЯ, США
08:18 14.05.2025
 
Стоимость евро поднимается к доллару перед выходом данных по инфляции в ФРГ

Курс евро к доллару растет в преддверии публикации данных по инфляции в Германии

© fotolia.com / Franz Pfluegl%Банкноты евро
%Банкноты евро - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© fotolia.com / Franz Pfluegl
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару увеличивается в среду утром в преддверии публикации окончательных данных по инфляции в Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.00 мск курс евро к доллару рос до 1,1188 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1185 доллара за евро.
Курс доллара к иене снижался до 146,91 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,49 иены за доллар, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на символические 0,06%, до 100,92 пункта.
В среду Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует окончательные данные по инфляции в стране. Согласно предварительной оценке, годовая инфляция по итогам апреля замедлилась до 2,1% с 2,2% в марте.
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
Доллар дешевеет к евро и иене на статистике из США
Вчера, 16:20
 
ЭкономикаРынокТоргиГЕРМАНИЯСША
 
 
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