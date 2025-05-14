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Названы главные ошибки россиян при накоплении денег

Названы главные ошибки россиян при накоплении денег - 14.05.2025, ПРАЙМ

Названы главные ошибки россиян при накоплении денег

Нерегулярное внесение средств, хранение сбережений в наличных и небольшой размер финансовой подушки - главные ошибки при накоплении средств. Об этом агентству... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T03:03+0300

2025-05-14T03:03+0300

2025-05-14T03:03+0300

финансы

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Нерегулярное внесение средств, хранение сбережений в наличных и небольшой размер финансовой подушки - главные ошибки при накоплении средств. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова.По ее словам, многие россияне в принципе не копят деньги и не имеют финансовую подушку. Между тем откладывать деньги на случай непредвиденных обстоятельств крайне важно."Если средства начинают откладывать, то делают это нерегулярно, раз от разу. В результате накопить становится сложно. В этом деле важна стабильность и четкость", - указала эксперт.Перед тем, как начать копить, Ермилова посоветовала определиться, какую фиксированную сумму или какой процент (чаще всего от 10 до 20%) вы будете откладывать. Важно делать это системно, каждый месяц. Лучше привязать дату к получению доходов. Например, каждое 15 число выделять 5 тысяч рублей."Некоторые откладывают 10-20% в месяц и накапливают до суммы, равной трехмесячному доходу. Но в связи с тем, что сейчас часто случаются кризисы, важно накапливать финансовую подушку безопасности в размере от 6 месяцев и больше. Зачастую даже рекомендую годовой размер финансовой подушки безопасности, то есть накоплений", - указала эксперт.Также, по словам Ермиловой, люди совершают ошибку, когда копят деньги в наличной валюте."Нужно разместить средства на вкладе или счете, чтобы они не просто лежали, но еще и давали вам дополнительные проценты, чтобы можно было заработать. Чем больше сумма, тем более выгодные можно получить предложения от банков по процентным ставкам", - говорит эксперт.Когда накопится более-менее крупная сумма, можно рассмотреть не только вклады, но и разные виды инвестиций - подключать фондовый рынок, рынок недвижимости и драгоценных металлов. При этом важно обязательно повысить уровень финансовой грамотности в этих направлениях, чтобы действовать правильно и не потерять деньги.При размещении денег на вкладе или счете следует помнить, что сумма страхования в одном банке - не более 1,4 миллиона рублей. Если средств у вас больше, рекомендуется разместить деньги в нескольких банках.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, общество , банки, инвестиции, накопления