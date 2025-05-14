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Названы главные ошибки россиян при накоплении денег - 14.05.2025, ПРАЙМ
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Названы главные ошибки россиян при накоплении денег
Названы главные ошибки россиян при накоплении денег - 14.05.2025, ПРАЙМ
Названы главные ошибки россиян при накоплении денег
Нерегулярное внесение средств, хранение сбережений в наличных и небольшой размер финансовой подушки - главные ошибки при накоплении средств. Об этом агентству... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T03:03+0300
2025-05-14T03:03+0300
финансы
общество
банки
инвестиции
накопления
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Нерегулярное внесение средств, хранение сбережений в наличных и небольшой размер финансовой подушки - главные ошибки при накоплении средств. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова.По ее словам, многие россияне в принципе не копят деньги и не имеют финансовую подушку. Между тем откладывать деньги на случай непредвиденных обстоятельств крайне важно."Если средства начинают откладывать, то делают это нерегулярно, раз от разу. В результате накопить становится сложно. В этом деле важна стабильность и четкость", - указала эксперт.Перед тем, как начать копить, Ермилова посоветовала определиться, какую фиксированную сумму или какой процент (чаще всего от 10 до 20%) вы будете откладывать. Важно делать это системно, каждый месяц. Лучше привязать дату к получению доходов. Например, каждое 15 число выделять 5 тысяч рублей."Некоторые откладывают 10-20% в месяц и накапливают до суммы, равной трехмесячному доходу. Но в связи с тем, что сейчас часто случаются кризисы, важно накапливать финансовую подушку безопасности в размере от 6 месяцев и больше. Зачастую даже рекомендую годовой размер финансовой подушки безопасности, то есть накоплений", - указала эксперт.Также, по словам Ермиловой, люди совершают ошибку, когда копят деньги в наличной валюте."Нужно разместить средства на вкладе или счете, чтобы они не просто лежали, но еще и давали вам дополнительные проценты, чтобы можно было заработать. Чем больше сумма, тем более выгодные можно получить предложения от банков по процентным ставкам", - говорит эксперт.Когда накопится более-менее крупная сумма, можно рассмотреть не только вклады, но и разные виды инвестиций - подключать фондовый рынок, рынок недвижимости и драгоценных металлов. При этом важно обязательно повысить уровень финансовой грамотности в этих направлениях, чтобы действовать правильно и не потерять деньги.При размещении денег на вкладе или счете следует помнить, что сумма страхования в одном банке - не более 1,4 миллиона рублей. Если средств у вас больше, рекомендуется разместить деньги в нескольких банках.
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финансы, общество , банки, инвестиции, накопления
Финансы, Общество , Банки, инвестиции, накопления
03:03 14.05.2025
 
Названы главные ошибки россиян при накоплении денег

Финансист Ермилова назвала три главные ошибки при накоплении денег

© fotolia.com / rangizzzНакопления
Накопления - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© fotolia.com / rangizzz
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Нерегулярное внесение средств, хранение сбережений в наличных и небольшой размер финансовой подушки - главные ошибки при накоплении средств. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова.
По ее словам, многие россияне в принципе не копят деньги и не имеют финансовую подушку. Между тем откладывать деньги на случай непредвиденных обстоятельств крайне важно.
"Если средства начинают откладывать, то делают это нерегулярно, раз от разу. В результате накопить становится сложно. В этом деле важна стабильность и четкость", - указала эксперт.
Перед тем, как начать копить, Ермилова посоветовала определиться, какую фиксированную сумму или какой процент (чаще всего от 10 до 20%) вы будете откладывать. Важно делать это системно, каждый месяц. Лучше привязать дату к получению доходов. Например, каждое 15 число выделять 5 тысяч рублей.
"Некоторые откладывают 10-20% в месяц и накапливают до суммы, равной трехмесячному доходу. Но в связи с тем, что сейчас часто случаются кризисы, важно накапливать финансовую подушку безопасности в размере от 6 месяцев и больше. Зачастую даже рекомендую годовой размер финансовой подушки безопасности, то есть накоплений", - указала эксперт.
Также, по словам Ермиловой, люди совершают ошибку, когда копят деньги в наличной валюте.
"Нужно разместить средства на вкладе или счете, чтобы они не просто лежали, но еще и давали вам дополнительные проценты, чтобы можно было заработать. Чем больше сумма, тем более выгодные можно получить предложения от банков по процентным ставкам", - говорит эксперт.
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Когда накопится более-менее крупная сумма, можно рассмотреть не только вклады, но и разные виды инвестиций - подключать фондовый рынок, рынок недвижимости и драгоценных металлов. При этом важно обязательно повысить уровень финансовой грамотности в этих направлениях, чтобы действовать правильно и не потерять деньги.
При размещении денег на вкладе или счете следует помнить, что сумма страхования в одном банке - не более 1,4 миллиона рублей. Если средств у вас больше, рекомендуется разместить деньги в нескольких банках.
 
ФинансыОбществоБанкиинвестициинакопления
 
 
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