https://1prime.ru/20250514/fond-857548428.html

УК PARUS Asset Management запустила седьмой фонд коммерческой недвижимости

УК PARUS Asset Management запустила седьмой фонд коммерческой недвижимости - 14.05.2025, ПРАЙМ

УК PARUS Asset Management запустила седьмой фонд коммерческой недвижимости

Управляющая компания PARUS Asset Management, специализирующаяся на инвестициях в коммерческую недвижимость, запустила седьмой фонд в своем портфеле —... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T09:55+0300

2025-05-14T09:55+0300

2025-05-14T10:18+0300

рынки

недвижимость

новости компании

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/80/841428065_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_e9f7e0646b6a04ac8637ec2b9c690966.jpg

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Управляющая компания PARUS Asset Management, специализирующаяся на инвестициях в коммерческую недвижимость, запустила седьмой фонд в своем портфеле — "ПАРУС-КРАСНОЯРСК", следует из сообщения компании.Суммарный объем партии паев фонда, предназначенного для квалифицированных частных инвесторов в 400 миллионов рублей при цене пая в 900 рублей, был практически полностью распродан в первые часы после размещения объема на Мосбирже, также сообщает PARUS Asset Management."Высокий интерес к коммерческой недвижимости подтверждается результатами размещения. С нами инвесторы получают доступ к объектам в перспективных регионах и возможность диверсифицировать свой инвестиционный портфель", — прокомментировал президент Central Properties и основатель PARUS Asset Management Денис Степанов.Запуск нового фонда свидетельствует о продолжающемся интересе инвесторов к инструментам с привязкой к реальным активам, считает инвестиционный стратег компании "Арикапитал", доцент Финансового Университета при правительстве России Сергей Суверов. "В условиях волатильности традиционных рынков паевые инвестиционные фонды недвижимости становятся всё более востребованными — как с точки зрения диверсификации, так и с точки зрения потенциальной доходности", — добавляет он."Мы рады видеть PARUS Asset Management среди управляющих компаний, в очередной раз размещающих паевые фонды коммерческой недвижимости на Московской бирже. Появление нового фонда "ПАРУС-КРАСНОЯРСК" и активный спрос инвесторов говорят об интересе к стратегиям в секторе коммерческой недвижимости. Биржевая инфраструктура делает такие инструменты доступными и прозрачными для широкой аудитории квалифицированных инвесторов", — сказал Борис Блохин, управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи.Имущество фонда "ПАРУС-Красноярск" — это логистический парк в Красноярском крае, расположенный в 150 метрах от федеральной трассы "Сибирь". Общая площадь парка — 140 га. Стоимость недвижимого имущества фонда, включающего в себя два корпуса общей площадью более 65 тыс. кв. м., составляет 4,8 млрд рублей. Площади полностью сданы компаниям OZON и СберЛогистика по долгосрочным договорам аренды.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, недвижимость, новости компании