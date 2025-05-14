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ЕС готовится ввести повышенные пошлины на ввоз товаров с Украины

ЕС готовится ввести повышенные пошлины на ввоз товаров с Украины - 14.05.2025, ПРАЙМ

ЕС готовится ввести повышенные пошлины на ввоз товаров с Украины

Евросоюз готовится ввести повышенные пошлины на импорт украинской продукции с 6 июня, они коснутся ряда сельскохозяйственных товаров, сообщает британская газета | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T08:27+0300

2025-05-14T08:27+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Евросоюз готовится ввести повышенные пошлины на импорт украинской продукции с 6 июня, они коснутся ряда сельскохозяйственных товаров, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники. Ранее представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил на митинге в Брюсселе, что ЕК не будет продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины в ЕС после 5 июня, изучает другие возможности поддержки. "ЕС готовится в течение нескольких недель существенно повысить пошлины на украинский импорт... Срок действия договоренностей (о беспошлинном ввозе товаров - ред.) с Киевом истекает 6 июня, и ЕС планирует заменить их "переходными мерами", пока обе стороны будут обновлять торговое соглашение", - говорится в публикации издания. По словам дипломатов, Еврокомиссия собирается разделить годовую беспошлинную квоту на 12 ежемесячных квот с целью сокращения импорта украинских товаров на время переговоров. При этом они отметили, что данный шаг резко сократит беспошлинные квоты на сельскохозяйственную продукцию, которая "критически" важна для бюджета Украины. Согласно собеседникам издания, решение об отмене льгот на украинский импорт было принято во многом из-за усилий Польши на фоне протестов европейских фермеров. "Перед президентскими выборами, которые состоятся в воскресенье, Варшава попросила Комиссию отложить крайне непопулярные торговые переговоры с Киевом, чтобы снизить шансы... оппозиционного кандидата Кароля Навроцкого", - подчеркивает издание, ссылаясь на дипломатов. ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции и проблем на рынке ЕС, особенно в приграничных с Украиной европейских странах, Еврокомиссия установила для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед) предельные объемы импорта. В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября.

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