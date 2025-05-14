https://1prime.ru/20250514/fyuchersy-857564141.html

Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в плюсе

Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в плюсе - 14.05.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в плюсе

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит умеренно растут в среду, инвесторы следят за поступающими сведениями об экономике США и корпоративными... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T14:58+0300

2025-05-14T14:58+0300

2025-05-14T14:58+0300

экономика

рынок

торги

индексы

сша

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/img/83291/66/832916684_0:312:3087:2048_1920x0_80_0_0_3f6981c4a50f156a8dc645520647aeba.jpg

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит умеренно растут в среду, инвесторы следят за поступающими сведениями об экономике США и корпоративными новостями, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.30 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимается на 0,06%, до 42 253 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,35%, до 21 351,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,19%, до 5 916 пунктов. Рынки обращают внимание на недавние макроданные. Во вторник министерство труда США сообщило, что индекс потребительских цен в стране по итогам апреля замедлил рост до 2,3% с 2,4% месяцем ранее. Прогнозировалось сохранение годовой инфляции на уровне предыдущего месяца. Акции все еще будут уязвимы, если ухудшение экономических данных вновь вызовет опасения по поводу рецессии в США, комментирует ситуацию на рынке агентству Блумберг аналитик Goldman Sachs Group Inc. Питер Оппенгеймер (Peter Oppenheimer). Бумаги производителя серверов Super Micro Computer тем временем дорожают на предторгах среды на 12% после заключения ею соглашения с компанией Data Volt о поставке технологий жидкостного охлаждения платформ искусственного интеллекта. Поставки оцениваются в 20 миллиардов долларов.

https://1prime.ru/20250513/fyuchersy-857524427.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, сша, nasdaq composite