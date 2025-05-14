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Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в плюсе
Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в плюсе - 14.05.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в плюсе
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит умеренно растут в среду, инвесторы следят за поступающими сведениями об экономике США и корпоративными... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T14:58+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит умеренно растут в среду, инвесторы следят за поступающими сведениями об экономике США и корпоративными новостями, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.30 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимается на 0,06%, до 42 253 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,35%, до 21 351,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,19%, до 5 916 пунктов. Рынки обращают внимание на недавние макроданные. Во вторник министерство труда США сообщило, что индекс потребительских цен в стране по итогам апреля замедлил рост до 2,3% с 2,4% месяцем ранее. Прогнозировалось сохранение годовой инфляции на уровне предыдущего месяца. Акции все еще будут уязвимы, если ухудшение экономических данных вновь вызовет опасения по поводу рецессии в США, комментирует ситуацию на рынке агентству Блумберг аналитик Goldman Sachs Group Inc. Питер Оппенгеймер (Peter Oppenheimer). Бумаги производителя серверов Super Micro Computer тем временем дорожают на предторгах среды на 12% после заключения ею соглашения с компанией Data Volt о поставке технологий жидкостного охлаждения платформ искусственного интеллекта. Поставки оцениваются в 20 миллиардов долларов.
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рынок, торги, индексы, сша, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, Nasdaq Composite
Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в плюсе
Фьючерсы на индексы Уолл-стрит умеренно растут на новостях из США
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит умеренно растут в среду, инвесторы следят за поступающими сведениями об экономике США и корпоративными новостями, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.30 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимается на 0,06%, до 42 253 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,35%, до 21 351,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,19%, до 5 916 пунктов.
Рынки обращают внимание на недавние макроданные. Во вторник министерство труда США сообщило, что индекс потребительских цен в стране по итогам апреля замедлил рост до 2,3% с 2,4% месяцем ранее. Прогнозировалось сохранение годовой инфляции на уровне предыдущего месяца.
Акции все еще будут уязвимы, если ухудшение экономических данных вновь вызовет опасения по поводу рецессии в США, комментирует ситуацию на рынке агентству Блумберг аналитик Goldman Sachs Group Inc. Питер Оппенгеймер (Peter Oppenheimer).
Бумаги производителя серверов Super Micro Computer тем временем дорожают на предторгах среды на 12% после заключения ею соглашения с компанией Data Volt о поставке технологий жидкостного охлаждения платформ искусственного интеллекта. Поставки оцениваются в 20 миллиардов долларов.
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются перед выходом данных по инфляции в США