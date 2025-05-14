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Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2 процента

Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2 процента - 14.05.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2 процента

Биржевые цены на газ в Европе в среду снизились на 2% – до 403 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T20:01+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду снизились на 2% – до 403 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 411,8 доллара за тысячу кубометров (+0,2%). Ценовой максимум составил 415,2 доллара (+1%), ценовой минимум – 399,7 доллара (-2,8%). Последние фьючерсы торговались по 403 доллара (-2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 411,2 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

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европа, газ, торги, ice