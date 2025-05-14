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Совет директоров "Газпрома" 21 мая обсудит рекомендацию по дивидендам
Совет директоров "Газпрома" 21 мая обсудит рекомендацию по дивидендам - 14.05.2025, ПРАЙМ
Совет директоров "Газпрома" 21 мая обсудит рекомендацию по дивидендам
Совет директоров "Газпрома" 21 мая обсудит рекомендацию годовому собранию акционеров по дивидендам за 2024 год, сообщила компания. | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T17:54+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" 21 мая обсудит рекомендацию годовому собранию акционеров по дивидендам за 2024 год, сообщила компания. "Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента (дата представления членами совета директоров эмитента документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров эмитента - заполненных бюллетеней для голосования): 21 мая 2025 года", - говорится в сообщении. В повестке, в числе прочих, вопросы о распределении прибыли ПАО "Газпром" по результатам 2024 года, а также "о рекомендациях по размеру, срокам, форме выплаты годовых дивидендов по акциям общества и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов".
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газпром, бизнес
Экономика, Газпром, Бизнес
Совет директоров "Газпрома" 21 мая обсудит рекомендацию по дивидендам
Совет директоров "Газпрома" 21 мая обсудит рекомендацию годовому собранию по дивидендам
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" 21 мая обсудит рекомендацию годовому собранию акционеров по дивидендам за 2024 год, сообщила компания.
"Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента (дата представления членами совета директоров эмитента документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров эмитента - заполненных бюллетеней для голосования): 21 мая 2025 года", - говорится в сообщении.
В повестке, в числе прочих, вопросы о распределении прибыли ПАО "Газпром" по результатам 2024 года, а также "о рекомендациях по размеру, срокам, форме выплаты годовых дивидендов по акциям общества и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов".
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