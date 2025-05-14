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В ГД внесут законопроект о квотировании рабочих мест для ветеранов

В ГД внесут законопроект о квотировании рабочих мест для ветеранов - 14.05.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут законопроект о квотировании рабочих мест для ветеранов

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) внесут в ГД пакет законопроектов, которыми предлагается ввести обязательное квотирование... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T04:21+0300

2025-05-14T04:21+0300

2025-05-14T04:21+0300

экономика

общество

россия

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ленинградская область

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госдума

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) внесут в ГД пакет законопроектов, которыми предлагается ввести обязательное квотирование рабочих мест для трудоустройства ветеранов боевых действий, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором проектов стал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. "Проект федерального закона… вносится с целью создания дополнительных гарантий занятости для граждан, имеющих статус ветеранов боевых действий, а также поддержки работодателей, которые ответственно будут подходить к исполнению указанного нововведения", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Как сообщил РИА Новости Миронов, вместе с этим предлагается установить налоговые льготы работодателям: до 15% понизить тарифы страховых взносов для работников из числа ветеранов боевых действий. Он отметил, что принятие инициативы с квотами на рабочие места будет свидетельствовать о признании заслуг ветеранов перед обществом и будет способствовать их интеграции в гражданскую жизнь. По словам политика, власти некоторых регионов уже пошли по аналогичному пути, так, недавно закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий был принят в Московской области. По словам Миронова, этот закон обязывает предприятия с численностью сотрудников более 100 человек выделять 1% рабочих мест для трудоустройства ветеранов, в результате по итогам первого квартала прошлого года было выделено 7 684 квоты, что позволило трудоустроить 1 856 человек. "Опыт Московской области свидетельствует о реальной поддержке защитников Родины. Схожие инициативы были приняты в Ленинградской области, но мы предлагаем двигаться дальше. В законопроекте говорится, что для предприятий с численностью работников более 35 человек квота должна составить 2-4%", - добавил парламентарий. Миронов считает, что квотирование рабочих мест - это обоюдно выгодное нововведение и для ветеранов, и для предприятий. Лидер СРЗП подчеркнул, что руководители компаний часто отмечают, что ветераны боевых действий обладают уникальными навыками, дисциплиной и опытом. "Их интеграция в трудовые коллективы приводит к повышению производительности труда, укреплению корпоративной культуры и передачи ценного опыта молодым сотрудникам. Такую работу нужно проводить в масштабах всей страны, но для этого нужно принимать федеральный закон о квотировании рабочих мест", - заключил он.

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общество , россия, московская область, ленинградская область, сергей миронов, госдума