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В ГД внесут законопроект о квотировании рабочих мест для ветеранов - 14.05.2025, ПРАЙМ
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В ГД внесут законопроект о квотировании рабочих мест для ветеранов
В ГД внесут законопроект о квотировании рабочих мест для ветеранов - 14.05.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут законопроект о квотировании рабочих мест для ветеранов
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) внесут в ГД пакет законопроектов, которыми предлагается ввести обязательное квотирование... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T04:21+0300
2025-05-14T04:21+0300
экономика
общество
россия
московская область
ленинградская область
сергей миронов
госдума
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) внесут в ГД пакет законопроектов, которыми предлагается ввести обязательное квотирование рабочих мест для трудоустройства ветеранов боевых действий, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором проектов стал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. "Проект федерального закона… вносится с целью создания дополнительных гарантий занятости для граждан, имеющих статус ветеранов боевых действий, а также поддержки работодателей, которые ответственно будут подходить к исполнению указанного нововведения", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Как сообщил РИА Новости Миронов, вместе с этим предлагается установить налоговые льготы работодателям: до 15% понизить тарифы страховых взносов для работников из числа ветеранов боевых действий. Он отметил, что принятие инициативы с квотами на рабочие места будет свидетельствовать о признании заслуг ветеранов перед обществом и будет способствовать их интеграции в гражданскую жизнь. По словам политика, власти некоторых регионов уже пошли по аналогичному пути, так, недавно закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий был принят в Московской области. По словам Миронова, этот закон обязывает предприятия с численностью сотрудников более 100 человек выделять 1% рабочих мест для трудоустройства ветеранов, в результате по итогам первого квартала прошлого года было выделено 7 684 квоты, что позволило трудоустроить 1 856 человек. "Опыт Московской области свидетельствует о реальной поддержке защитников Родины. Схожие инициативы были приняты в Ленинградской области, но мы предлагаем двигаться дальше. В законопроекте говорится, что для предприятий с численностью работников более 35 человек квота должна составить 2-4%", - добавил парламентарий. Миронов считает, что квотирование рабочих мест - это обоюдно выгодное нововведение и для ветеранов, и для предприятий. Лидер СРЗП подчеркнул, что руководители компаний часто отмечают, что ветераны боевых действий обладают уникальными навыками, дисциплиной и опытом. "Их интеграция в трудовые коллективы приводит к повышению производительности труда, укреплению корпоративной культуры и передачи ценного опыта молодым сотрудникам. Такую работу нужно проводить в масштабах всей страны, но для этого нужно принимать федеральный закон о квотировании рабочих мест", - заключил он.
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40
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общество , россия, московская область, ленинградская область, сергей миронов, госдума
Экономика, Общество , РОССИЯ, Московская область, Ленинградская область, Сергей Миронов, Госдума
04:21 14.05.2025
 
В ГД внесут законопроект о квотировании рабочих мест для ветеранов

В ГД внесут законопроекты о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) внесут в ГД пакет законопроектов, которыми предлагается ввести обязательное квотирование рабочих мест для трудоустройства ветеранов боевых действий, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором проектов стал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду.
"Проект федерального закона… вносится с целью создания дополнительных гарантий занятости для граждан, имеющих статус ветеранов боевых действий, а также поддержки работодателей, которые ответственно будут подходить к исполнению указанного нововведения", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Как сообщил РИА Новости Миронов, вместе с этим предлагается установить налоговые льготы работодателям: до 15% понизить тарифы страховых взносов для работников из числа ветеранов боевых действий. Он отметил, что принятие инициативы с квотами на рабочие места будет свидетельствовать о признании заслуг ветеранов перед обществом и будет способствовать их интеграции в гражданскую жизнь.
По словам политика, власти некоторых регионов уже пошли по аналогичному пути, так, недавно закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий был принят в Московской области. По словам Миронова, этот закон обязывает предприятия с численностью сотрудников более 100 человек выделять 1% рабочих мест для трудоустройства ветеранов, в результате по итогам первого квартала прошлого года было выделено 7 684 квоты, что позволило трудоустроить 1 856 человек.
"Опыт Московской области свидетельствует о реальной поддержке защитников Родины. Схожие инициативы были приняты в Ленинградской области, но мы предлагаем двигаться дальше. В законопроекте говорится, что для предприятий с численностью работников более 35 человек квота должна составить 2-4%", - добавил парламентарий.
Миронов считает, что квотирование рабочих мест - это обоюдно выгодное нововведение и для ветеранов, и для предприятий. Лидер СРЗП подчеркнул, что руководители компаний часто отмечают, что ветераны боевых действий обладают уникальными навыками, дисциплиной и опытом.
"Их интеграция в трудовые коллективы приводит к повышению производительности труда, укреплению корпоративной культуры и передачи ценного опыта молодым сотрудникам. Такую работу нужно проводить в масштабах всей страны, но для этого нужно принимать федеральный закон о квотировании рабочих мест", - заключил он.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯМосковская областьЛенинградская областьСергей МироновГосдума
 
 
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