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Комитет ГД поддержал увеличение лимита возмещения по безотзывным вкладам - 14.05.2025, ПРАЙМ
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Комитет ГД поддержал увеличение лимита возмещения по безотзывным вкладам
Комитет ГД поддержал увеличение лимита возмещения по безотзывным вкладам - 14.05.2025, ПРАЙМ
Комитет ГД поддержал увеличение лимита возмещения по безотзывным вкладам
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект об увеличении до 2,8 миллиона рублей лимита страхового... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T10:35+0300
2025-05-14T10:35+0300
экономика
финансы
банки
рф
владимир путин
минфин
госдума
дума
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект об увеличении до 2,8 миллиона рублей лимита страхового возмещения по безотзывным сберегательным вкладам на срок от трех лет. На рассмотрение Думы проект планируется вынести 20 мая. Речь идет о банковских вкладах физических лиц в рублях, открытых на срок более трех лет, которые удостоверены безотзывными сберегательными сертификатами и застрахованы АСВ. В пояснительной записке уточняется, что возмещение по таким вкладам будет выплачиваться отдельно от возмещения по иным видам вкладов (счетов), лимит которого остается на уровне 1,4 миллиона рублей. Таким образом, как отмечал ранее Минфин, в итоге общая сумма застрахованных накоплений увеличивается до 4,2 миллиона рублей. При этом досрочно снять безотзывный вклад будет невозможно, но у гражданина будет право до окончания срока переуступить его другому лицу, поясняло министерство. Такие условия позволят банку лучше управлять своей ликвидностью, за счет чего процентная ставка по таким вкладам может быть выше, чем по стандартным депозитам, объяснял Минфин. "Напомню, что возможность сделать такие вклады - она существует уже с 2017 года, но особой популярностью этот инструмент не пользовался, недостаточно было стимулов. Мы думаем, что текущий дополнительный стимул, текущие дополнительные гарантии дадут возможность развития таких вкладов. Банкам они тоже нужны", - сказал на заседании комитета заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. Президент России Владимир Путин в прошлом году в послании Федеральному собранию предложил запустить новый инструмент - безотзывный сберегательный сертификат, по которому граждане смогут размещать средства в банках на срок более трех лет под более высокий процент, чем обычные вклады. При этом средства будут застрахованы государством в размере до 2,8 миллиона рублей - то есть вдвое больше, чем по обычным депозитам. Во исполнение поручения президента Минфин разработал данный законопроект. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования.
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финансы, банки, рф, владимир путин, минфин, госдума, дума
Экономика, Финансы, Банки, РФ, Владимир Путин, Минфин, Госдума, Дума
10:35 14.05.2025
 
Комитет ГД поддержал увеличение лимита возмещения по безотзывным вкладам

Комитет ГД поддержал увеличение лимита возмещения по безотзывным вкладам до 2,8 млн руб

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект об увеличении до 2,8 миллиона рублей лимита страхового возмещения по безотзывным сберегательным вкладам на срок от трех лет. На рассмотрение Думы проект планируется вынести 20 мая.
Речь идет о банковских вкладах физических лиц в рублях, открытых на срок более трех лет, которые удостоверены безотзывными сберегательными сертификатами и застрахованы АСВ.
В пояснительной записке уточняется, что возмещение по таким вкладам будет выплачиваться отдельно от возмещения по иным видам вкладов (счетов), лимит которого остается на уровне 1,4 миллиона рублей. Таким образом, как отмечал ранее Минфин, в итоге общая сумма застрахованных накоплений увеличивается до 4,2 миллиона рублей.
При этом досрочно снять безотзывный вклад будет невозможно, но у гражданина будет право до окончания срока переуступить его другому лицу, поясняло министерство. Такие условия позволят банку лучше управлять своей ликвидностью, за счет чего процентная ставка по таким вкладам может быть выше, чем по стандартным депозитам, объяснял Минфин.
"Напомню, что возможность сделать такие вклады - она существует уже с 2017 года, но особой популярностью этот инструмент не пользовался, недостаточно было стимулов. Мы думаем, что текущий дополнительный стимул, текущие дополнительные гарантии дадут возможность развития таких вкладов. Банкам они тоже нужны", - сказал на заседании комитета заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
Президент России Владимир Путин в прошлом году в послании Федеральному собранию предложил запустить новый инструмент - безотзывный сберегательный сертификат, по которому граждане смогут размещать средства в банках на срок более трех лет под более высокий процент, чем обычные вклады. При этом средства будут застрахованы государством в размере до 2,8 миллиона рублей - то есть вдвое больше, чем по обычным депозитам. Во исполнение поручения президента Минфин разработал данный законопроект.
Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования.
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