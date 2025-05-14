Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума приняла в I чтении проект о введении госрегулирования приема в вузы - 14.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250514/gosduma--857570135.html
Госдума приняла в I чтении проект о введении госрегулирования приема в вузы
Госдума приняла в I чтении проект о введении госрегулирования приема в вузы - 14.05.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла в I чтении проект о введении госрегулирования приема в вузы
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении госрегулирования приёма в вузы на платное обучение, который был внесён депутатами | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T16:51+0300
2025-05-14T16:51+0300
общество
россия
рф
вячеслав володин
валентина матвиенко
владимир путин
госдума
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75804/01/758040130_0:62:601:400_1920x0_80_0_0_4b22fd6127ade5a82d922a3a3bd42940.jpg
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении госрегулирования приёма в вузы на платное обучение, который был внесён депутатами и сенаторами во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Законопроектом вносятся изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации". Проектом федерального закона предлагается закрепить за правительством Российской Федерации полномочие по установлению объемов приема на обучение по образовательным программам высшего образования на места с оплатой стоимости обучения физическими или юридическими лицами, сказано в пояснительной записке к проекту. Законопроектом уточняется, что с 1 сентября 2026 года правительство РФ будет наделяться такими полномочиями. Отмечается, что президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию 6 февраля отметил необходимость ограничения платного приема на специальности, не востребованные экономикой, и законопроект направлен на регулирование платного набора в вузы, чтобы сократить дефицит квалифицированных кадров. Проектом предлагается дать правительству РФ право устанавливать объем платных мест в вузах, и учебные заведения смогут принимать студентов на платное обучение только в пределах утвержденных квот. Также уточняется, что кабмин определит порядок и сроки установления этих объемов.
https://1prime.ru/20250404/obuchenie-856398877.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75804/01/758040130_30:0:563:400_1920x0_80_0_0_2a63aa7c2475527a30b47df304f3860c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, вячеслав володин, валентина матвиенко, владимир путин, госдума, совет федерации
Общество , РОССИЯ, РФ, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Госдума, Совет Федерации
16:51 14.05.2025
 
Госдума приняла в I чтении проект о введении госрегулирования приема в вузы

Госдума приняла в I чтении проект о госрегулировании приема в вузы на платной основе

Здание Госдумы
Здание Госдумы
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении госрегулирования приёма в вузы на платное обучение, который был внесён депутатами и сенаторами во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Законопроектом вносятся изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации".
Проектом федерального закона предлагается закрепить за правительством Российской Федерации полномочие по установлению объемов приема на обучение по образовательным программам высшего образования на места с оплатой стоимости обучения физическими или юридическими лицами, сказано в пояснительной записке к проекту.
Законопроектом уточняется, что с 1 сентября 2026 года правительство РФ будет наделяться такими полномочиями.
Отмечается, что президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию 6 февраля отметил необходимость ограничения платного приема на специальности, не востребованные экономикой, и законопроект направлен на регулирование платного набора в вузы, чтобы сократить дефицит квалифицированных кадров.
Проектом предлагается дать правительству РФ право устанавливать объем платных мест в вузах, и учебные заведения смогут принимать студентов на платное обучение только в пределах утвержденных квот. Также уточняется, что кабмин определит порядок и сроки установления этих объемов.
МГУ - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
В ГД внесли проект о госрегулировании приема в вузы на платное обучение
4 апреля, 18:35
 
ОбществоРОССИЯРФВячеслав ВолодинВалентина МатвиенкоВладимир ПутинГосдумаСовет Федерации
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала