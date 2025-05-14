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Госдума приняла в I чтении проект о введении госрегулирования приема в вузы

Госдума приняла в I чтении проект о введении госрегулирования приема в вузы - 14.05.2025, ПРАЙМ

Госдума приняла в I чтении проект о введении госрегулирования приема в вузы

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении госрегулирования приёма в вузы на платное обучение, который был внесён депутатами | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T16:51+0300

2025-05-14T16:51+0300

2025-05-14T16:51+0300

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совет федерации

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении госрегулирования приёма в вузы на платное обучение, который был внесён депутатами и сенаторами во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Законопроектом вносятся изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации". Проектом федерального закона предлагается закрепить за правительством Российской Федерации полномочие по установлению объемов приема на обучение по образовательным программам высшего образования на места с оплатой стоимости обучения физическими или юридическими лицами, сказано в пояснительной записке к проекту. Законопроектом уточняется, что с 1 сентября 2026 года правительство РФ будет наделяться такими полномочиями. Отмечается, что президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию 6 февраля отметил необходимость ограничения платного приема на специальности, не востребованные экономикой, и законопроект направлен на регулирование платного набора в вузы, чтобы сократить дефицит квалифицированных кадров. Проектом предлагается дать правительству РФ право устанавливать объем платных мест в вузах, и учебные заведения смогут принимать студентов на платное обучение только в пределах утвержденных квот. Также уточняется, что кабмин определит порядок и сроки установления этих объемов.

https://1prime.ru/20250404/obuchenie-856398877.html

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общество , россия, рф, вячеслав володин, валентина матвиенко, владимир путин, госдума, совет федерации