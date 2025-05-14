https://1prime.ru/20250514/gosduma-857547868.html
В Госдуме назвали заявления о прямой конфронтации России и США страшилками
В Госдуме назвали заявления о прямой конфронтации России и США страшилками - 14.05.2025, ПРАЙМ
В Госдуме назвали заявления о прямой конфронтации России и США страшилками
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал намеренно распространяемыми страшилками заявление о возможной прямой... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T09:34+0300
2025-05-14T09:34+0300
2025-05-14T09:34+0300
политика
россия
сша
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал намеренно распространяемыми страшилками заявление о возможной прямой конфронтации России и США. Ранее глава Северного командования ВС США генерал Грегори Гийо заявил американскому конгрессу, что в конфликте на Украине остаются "вероятные пути" эскалации до прямой конфронтации Соединенных Штатов и России. По его словам, восприятие Россией, Ираном и Китаем "упадка Запада" якобы способствует "растущей готовности бросить вызов Соединенным Штатам на мировой арене и увеличивает риск просчета в кризисной ситуации". "Американские военные специально намеренно запугивают Трампа страшилками о российско-китайской угрозе, так как прочный мир всегда ведет к снижению оборонных заказов. Сейчас в США военный бюджет беспрецедентный, но генералы переживают, что их "золотой век" может закончиться", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, опосредованные войны, в которых принимают участие США, - это огромные ассигнования, а значит и блага для генералитета. "Вот и стараются, не жалея сил и красноречия, чтоб такая ситуация не прекращалась", - сказал депутат.
https://1prime.ru/20250513/toplivo-857536511.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_29ba1da3e39389f6053fc55ce3926518.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, госдума
Политика, РОССИЯ, США, Госдума
В Госдуме назвали заявления о прямой конфронтации России и США страшилками
Депутат Белик назвал заявления о прямой конфронтации России и США страшилками
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал намеренно распространяемыми страшилками заявление о возможной прямой конфронтации России и США.
Ранее глава Северного командования ВС США генерал Грегори Гийо заявил американскому конгрессу, что в конфликте на Украине остаются "вероятные пути" эскалации до прямой конфронтации Соединенных Штатов и России. По его словам, восприятие Россией, Ираном и Китаем "упадка Запада" якобы способствует "растущей готовности бросить вызов Соединенным Штатам на мировой арене и увеличивает риск просчета в кризисной ситуации".
"Американские военные специально намеренно запугивают Трампа страшилками о российско-китайской угрозе, так как прочный мир всегда ведет к снижению оборонных заказов. Сейчас в США военный бюджет беспрецедентный, но генералы переживают, что их "золотой век" может закончиться", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, опосредованные войны, в которых принимают участие США, - это огромные ассигнования, а значит и блага для генералитета.
"Вот и стараются, не жалея сил и красноречия, чтоб такая ситуация не прекращалась", - сказал депутат.
Россия до сих пор поставляет в США ядерное топливо, сообщил Путин