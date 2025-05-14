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В Госдуме назвали заявления о прямой конфронтации России и США страшилками

В Госдуме назвали заявления о прямой конфронтации России и США страшилками - 14.05.2025, ПРАЙМ

В Госдуме назвали заявления о прямой конфронтации России и США страшилками

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал намеренно распространяемыми страшилками заявление о возможной прямой... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T09:34+0300

2025-05-14T09:34+0300

2025-05-14T09:34+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал намеренно распространяемыми страшилками заявление о возможной прямой конфронтации России и США. Ранее глава Северного командования ВС США генерал Грегори Гийо заявил американскому конгрессу, что в конфликте на Украине остаются "вероятные пути" эскалации до прямой конфронтации Соединенных Штатов и России. По его словам, восприятие Россией, Ираном и Китаем "упадка Запада" якобы способствует "растущей готовности бросить вызов Соединенным Штатам на мировой арене и увеличивает риск просчета в кризисной ситуации". "Американские военные специально намеренно запугивают Трампа страшилками о российско-китайской угрозе, так как прочный мир всегда ведет к снижению оборонных заказов. Сейчас в США военный бюджет беспрецедентный, но генералы переживают, что их "золотой век" может закончиться", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, опосредованные войны, в которых принимают участие США, - это огромные ассигнования, а значит и блага для генералитета. "Вот и стараются, не жалея сил и красноречия, чтоб такая ситуация не прекращалась", - сказал депутат.

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