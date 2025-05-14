https://1prime.ru/20250514/gosduma-857553175.html

В Госдуме назвали мифом заявление о российской военной угрозе

В Госдуме назвали мифом заявление о российской военной угрозе - 14.05.2025, ПРАЙМ

В Госдуме назвали мифом заявление о российской военной угрозе

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал мифом заявление о существовании военной угрозы для США со стороны России. Об этом | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T11:35+0300

2025-05-14T11:35+0300

2025-05-14T11:35+0300

политика

россия

сша

симферополь

украина

госдума

конгресс сша

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84016/94/840169476_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_038224a507cc71634e7eaad0d98bc57a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал мифом заявление о существовании военной угрозы для США со стороны России. Об этом он заявил в разговоре с агентством РИА Новости."Для восполнения военного дефицита генералы Пентагона придумали миф о российской военной угрозе для выбивания новых бюджетных дотаций военно-промышленному комплексу. Уже началась обработка парламента на тему: "Дайте денег Пентагону". Именно этому и было посвящено выступление генерала Гийо в конгрессе США", - сказал Ивлев. Ранее глава Северного командования ВС США генерал Грегори Гийо заявил американскому конгрессу, что в конфликте на Украине остаются "вероятные пути" эскалации до прямой конфронтации Соединенных Штатов и России. По его словам, восприятие Россией, Ираном и Китаем "упадка Запада" якобы способствует "растущей готовности бросить вызов Соединенным Штатам на мировой арене и увеличивает риск просчета в кризисной ситуации". По его словам, за последние три года из-за все возрастающей военно-технической помощи киевскому режиму США и другие страны НАТО значительно истощили свои военные арсеналы. "О нехватке у них ракет, бомб, снарядов прямо заявляют не только эксперты, но и сами военачальники", - сказал депутат.

https://1prime.ru/20250513/ryutte-857533996.html

сша

симферополь

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, симферополь, украина, госдума, конгресс сша, нато