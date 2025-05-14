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В Госдуме назвали мифом заявление о российской военной угрозе - 14.05.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме назвали мифом заявление о российской военной угрозе
В Госдуме назвали мифом заявление о российской военной угрозе - 14.05.2025, ПРАЙМ
В Госдуме назвали мифом заявление о российской военной угрозе
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал мифом заявление о существовании военной угрозы для США со стороны России. Об этом | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T11:35+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал мифом заявление о существовании военной угрозы для США со стороны России. Об этом он заявил в разговоре с агентством РИА Новости."Для восполнения военного дефицита генералы Пентагона придумали миф о российской военной угрозе для выбивания новых бюджетных дотаций военно-промышленному комплексу. Уже началась обработка парламента на тему: "Дайте денег Пентагону". Именно этому и было посвящено выступление генерала Гийо в конгрессе США", - сказал Ивлев. Ранее глава Северного командования ВС США генерал Грегори Гийо заявил американскому конгрессу, что в конфликте на Украине остаются "вероятные пути" эскалации до прямой конфронтации Соединенных Штатов и России. По его словам, восприятие Россией, Ираном и Китаем "упадка Запада" якобы способствует "растущей готовности бросить вызов Соединенным Штатам на мировой арене и увеличивает риск просчета в кризисной ситуации". По его словам, за последние три года из-за все возрастающей военно-технической помощи киевскому режиму США и другие страны НАТО значительно истощили свои военные арсеналы. "О нехватке у них ракет, бомб, снарядов прямо заявляют не только эксперты, но и сами военачальники", - сказал депутат.
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Политика, РОССИЯ, США, СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА, Госдума, Конгресс США, НАТО
11:35 14.05.2025
 
В Госдуме назвали мифом заявление о российской военной угрозе

Депутат Ивлев назвал мифом заявление генерала Гийо о российской военной угрозе

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал мифом заявление о существовании военной угрозы для США со стороны России. Об этом он заявил в разговоре с агентством РИА Новости.
"Для восполнения военного дефицита генералы Пентагона придумали миф о российской военной угрозе для выбивания новых бюджетных дотаций военно-промышленному комплексу. Уже началась обработка парламента на тему: "Дайте денег Пентагону". Именно этому и было посвящено выступление генерала Гийо в конгрессе США", - сказал Ивлев.
Ранее глава Северного командования ВС США генерал Грегори Гийо заявил американскому конгрессу, что в конфликте на Украине остаются "вероятные пути" эскалации до прямой конфронтации Соединенных Штатов и России. По его словам, восприятие Россией, Ираном и Китаем "упадка Запада" якобы способствует "растущей готовности бросить вызов Соединенным Штатам на мировой арене и увеличивает риск просчета в кризисной ситуации".
По его словам, за последние три года из-за все возрастающей военно-технической помощи киевскому режиму США и другие страны НАТО значительно истощили свои военные арсеналы.
"О нехватке у них ракет, бомб, снарядов прямо заявляют не только эксперты, но и сами военачальники", - сказал депутат.
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
"Окно возможностей". Генсек НАТО оценил предстоящие переговоры по Украине
Вчера, 17:35
 
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