https://1prime.ru/20250514/gosduma-857553175.html
В Госдуме назвали мифом заявление о российской военной угрозе
В Госдуме назвали мифом заявление о российской военной угрозе - 14.05.2025, ПРАЙМ
В Госдуме назвали мифом заявление о российской военной угрозе
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал мифом заявление о существовании военной угрозы для США со стороны России. Об этом | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T11:35+0300
2025-05-14T11:35+0300
2025-05-14T11:35+0300
политика
россия
сша
симферополь
украина
госдума
конгресс сша
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/94/840169476_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_038224a507cc71634e7eaad0d98bc57a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал мифом заявление о существовании военной угрозы для США со стороны России. Об этом он заявил в разговоре с агентством РИА Новости."Для восполнения военного дефицита генералы Пентагона придумали миф о российской военной угрозе для выбивания новых бюджетных дотаций военно-промышленному комплексу. Уже началась обработка парламента на тему: "Дайте денег Пентагону". Именно этому и было посвящено выступление генерала Гийо в конгрессе США", - сказал Ивлев. Ранее глава Северного командования ВС США генерал Грегори Гийо заявил американскому конгрессу, что в конфликте на Украине остаются "вероятные пути" эскалации до прямой конфронтации Соединенных Штатов и России. По его словам, восприятие Россией, Ираном и Китаем "упадка Запада" якобы способствует "растущей готовности бросить вызов Соединенным Штатам на мировой арене и увеличивает риск просчета в кризисной ситуации". По его словам, за последние три года из-за все возрастающей военно-технической помощи киевскому режиму США и другие страны НАТО значительно истощили свои военные арсеналы. "О нехватке у них ракет, бомб, снарядов прямо заявляют не только эксперты, но и сами военачальники", - сказал депутат.
https://1prime.ru/20250513/ryutte-857533996.html
сша
симферополь
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/94/840169476_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_3424a224517d2e44ae4051ab6f1e629c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, симферополь, украина, госдума, конгресс сша, нато
Политика, РОССИЯ, США, СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА, Госдума, Конгресс США, НАТО
В Госдуме назвали мифом заявление о российской военной угрозе
Депутат Ивлев назвал мифом заявление генерала Гийо о российской военной угрозе
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал мифом заявление о существовании военной угрозы для США со стороны России. Об этом он заявил в разговоре с агентством РИА Новости.
"Для восполнения военного дефицита генералы Пентагона придумали миф о российской военной угрозе для выбивания новых бюджетных дотаций военно-промышленному комплексу. Уже началась обработка парламента на тему: "Дайте денег Пентагону". Именно этому и было посвящено выступление генерала Гийо в конгрессе США", - сказал Ивлев.
Ранее глава Северного командования ВС США генерал Грегори Гийо заявил американскому конгрессу, что в конфликте на Украине остаются "вероятные пути" эскалации до прямой конфронтации Соединенных Штатов и России. По его словам, восприятие Россией, Ираном и Китаем "упадка Запада" якобы способствует "растущей готовности бросить вызов Соединенным Штатам на мировой арене и увеличивает риск просчета в кризисной ситуации".
По его словам, за последние три года из-за все возрастающей военно-технической помощи киевскому режиму США и другие страны НАТО значительно истощили свои военные арсеналы.
"О нехватке у них ракет, бомб, снарядов прямо заявляют не только эксперты, но и сами военачальники", - сказал депутат.
"Окно возможностей". Генсек НАТО оценил предстоящие переговоры по Украине