https://1prime.ru/20250514/grebeshkova-857542244.html
В Москве пройдет прощание со вдовой Гайдая Ниной Гребешковой
В Москве пройдет прощание со вдовой Гайдая Ниной Гребешковой - 14.05.2025, ПРАЙМ
В Москве пройдет прощание со вдовой Гайдая Ниной Гребешковой
Прощание со вдовой режиссера Леонида Гайдая, заслуженной артисткой Российской Федерации Ниной Гребешковой пройдет в Москве в среду. | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T00:20+0300
2025-05-14T00:20+0300
2025-05-14T00:20+0300
общество
россия
москва
рф
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857542244.jpg?1747171224
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Прощание со вдовой режиссера Леонида Гайдая, заслуженной артисткой Российской Федерации Ниной Гребешковой пройдет в Москве в среду.
Актриса умерла на 95-м году жизни в понедельник. Прощание по решению семьи пройдет в закрытом режиме.
Соболезнования в связи с кончиной Гребешковой выразил президент России Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что добрая память о Нине Гребешковой навсегда сохранится в сердцах родных, друзей и всех почитателей ее щедрого дарования.
Также соболезнования выразил премьер-министр РФ Михаил Мишустин: он отметил, что Гребешкова была актрисой уникального таланта и человеком сердечным, внимательным, щедро дарившим свое душевное тепло коллегам, родным и друзьям.
Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года. В творческой биографии актрисы около 130 киноролей. Среди них - врач психиатрической больницы в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", жена Семена Семеновича Горбункова в фильме "Бриллиантовая рука", Мусик и царица Тамара в фильме "12 стульев", Анна Горбушкина в первой новелле фильма "Не может быть!", тетя Клава в фильме "Спортлото-82" и другие.
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, москва, рф, владимир путин, михаил мишустин
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Владимир Путин, Михаил Мишустин
В Москве пройдет прощание со вдовой Гайдая Ниной Гребешковой
В Москве пройдет прощание со вдовой режиссера Леонида Гайдая Ниной Гребешковой
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Прощание со вдовой режиссера Леонида Гайдая, заслуженной артисткой Российской Федерации Ниной Гребешковой пройдет в Москве в среду.
Актриса умерла на 95-м году жизни в понедельник. Прощание по решению семьи пройдет в закрытом режиме.
Соболезнования в связи с кончиной Гребешковой выразил президент России Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что добрая память о Нине Гребешковой навсегда сохранится в сердцах родных, друзей и всех почитателей ее щедрого дарования.
Также соболезнования выразил премьер-министр РФ Михаил Мишустин: он отметил, что Гребешкова была актрисой уникального таланта и человеком сердечным, внимательным, щедро дарившим свое душевное тепло коллегам, родным и друзьям.
Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года. В творческой биографии актрисы около 130 киноролей. Среди них - врач психиатрической больницы в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", жена Семена Семеновича Горбункова в фильме "Бриллиантовая рука", Мусик и царица Тамара в фильме "12 стульев", Анна Горбушкина в первой новелле фильма "Не может быть!", тетя Клава в фильме "Спортлото-82" и другие.