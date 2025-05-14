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В Москве пройдет прощание со вдовой Гайдая Ниной Гребешковой - 14.05.2025, ПРАЙМ
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В Москве пройдет прощание со вдовой Гайдая Ниной Гребешковой
В Москве пройдет прощание со вдовой Гайдая Ниной Гребешковой - 14.05.2025, ПРАЙМ
В Москве пройдет прощание со вдовой Гайдая Ниной Гребешковой
Прощание со вдовой режиссера Леонида Гайдая, заслуженной артисткой Российской Федерации Ниной Гребешковой пройдет в Москве в среду. | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T00:20+0300
2025-05-14T00:20+0300
общество
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москва
рф
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Прощание со вдовой режиссера Леонида Гайдая, заслуженной артисткой Российской Федерации Ниной Гребешковой пройдет в Москве в среду. Актриса умерла на 95-м году жизни в понедельник. Прощание по решению семьи пройдет в закрытом режиме. Соболезнования в связи с кончиной Гребешковой выразил президент России Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что добрая память о Нине Гребешковой навсегда сохранится в сердцах родных, друзей и всех почитателей ее щедрого дарования. Также соболезнования выразил премьер-министр РФ Михаил Мишустин: он отметил, что Гребешкова была актрисой уникального таланта и человеком сердечным, внимательным, щедро дарившим свое душевное тепло коллегам, родным и друзьям. Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года. В творческой биографии актрисы около 130 киноролей. Среди них - врач психиатрической больницы в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", жена Семена Семеновича Горбункова в фильме "Бриллиантовая рука", Мусик и царица Тамара в фильме "12 стульев", Анна Горбушкина в первой новелле фильма "Не может быть!", тетя Клава в фильме "Спортлото-82" и другие.
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общество , россия, москва, рф, владимир путин, михаил мишустин
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Владимир Путин, Михаил Мишустин
00:20 14.05.2025
 
В Москве пройдет прощание со вдовой Гайдая Ниной Гребешковой

В Москве пройдет прощание со вдовой режиссера Леонида Гайдая Ниной Гребешковой

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Прощание со вдовой режиссера Леонида Гайдая, заслуженной артисткой Российской Федерации Ниной Гребешковой пройдет в Москве в среду.
Актриса умерла на 95-м году жизни в понедельник. Прощание по решению семьи пройдет в закрытом режиме.
Соболезнования в связи с кончиной Гребешковой выразил президент России Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что добрая память о Нине Гребешковой навсегда сохранится в сердцах родных, друзей и всех почитателей ее щедрого дарования.
Также соболезнования выразил премьер-министр РФ Михаил Мишустин: он отметил, что Гребешкова была актрисой уникального таланта и человеком сердечным, внимательным, щедро дарившим свое душевное тепло коллегам, родным и друзьям.
Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года. В творческой биографии актрисы около 130 киноролей. Среди них - врач психиатрической больницы в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", жена Семена Семеновича Горбункова в фильме "Бриллиантовая рука", Мусик и царица Тамара в фильме "12 стульев", Анна Горбушкина в первой новелле фильма "Не может быть!", тетя Клава в фильме "Спортлото-82" и другие.
 
ОбществоРОССИЯМОСКВАРФВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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