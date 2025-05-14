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Индекс Мосбиржи снижается после объявления состава российской делегации - 14.05.2025, ПРАЙМ
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Индекс Мосбиржи снижается после объявления состава российской делегации
Индекс Мосбиржи снижается после объявления состава российской делегации - 14.05.2025, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи снижается после объявления состава российской делегации
Российский рынок акций во время вечерней сессии отреагировал снижением на объявление российской делегации на переговоры с Украиной в Турции, следует из данных... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T23:24+0300
2025-05-14T23:24+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций во время вечерней сессии отреагировал снижением на объявление российской делегации на переговоры с Украиной в Турции, следует из данных торгов. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 23.17 мск снижался на 1,93%, до 2 878,77 пункта. До новостей он снижался примерно на 0,7%. Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров с Украиной. В нее вошли помощник президента РФ Владимир Мединский (глава делегации), заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
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рынок, торги, рф, украина, владимир путин, мосбиржа
Экономика, Рынок, Торги, РФ, УКРАИНА, Владимир Путин, Мосбиржа
23:24 14.05.2025
 
Индекс Мосбиржи снижается после объявления состава российской делегации

Индекс Мосбиржи снижается после объявления российской делегации на переговоры в Турции

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций во время вечерней сессии отреагировал снижением на объявление российской делегации на переговоры с Украиной в Турции, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 23.17 мск снижался на 1,93%, до 2 878,77 пункта. До новостей он снижался примерно на 0,7%.
Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров с Украиной. В нее вошли помощник президента РФ Владимир Мединский (глава делегации), заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
Президент Владимир Путин провел заседание попечительского совета Большого и Мариинского театров - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
Путин утвердил состав делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле
23:05
 
ЭкономикаРынокТоргиРФУКРАИНАВладимир ПутинМосбиржа
 
 
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