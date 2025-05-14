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Индекс Мосбиржи снижается после объявления состава российской делегации

Индекс Мосбиржи снижается после объявления состава российской делегации - 14.05.2025, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи снижается после объявления состава российской делегации

Российский рынок акций во время вечерней сессии отреагировал снижением на объявление российской делегации на переговоры с Украиной в Турции, следует из данных... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T23:24+0300

2025-05-14T23:24+0300

2025-05-14T23:24+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций во время вечерней сессии отреагировал снижением на объявление российской делегации на переговоры с Украиной в Турции, следует из данных торгов. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 23.17 мск снижался на 1,93%, до 2 878,77 пункта. До новостей он снижался примерно на 0,7%. Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров с Украиной. В нее вошли помощник президента РФ Владимир Мединский (глава делегации), заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

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рынок, торги, рф, украина, владимир путин, мосбиржа