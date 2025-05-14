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Фондовые индексы Европы в основном снижаются на корпоративных новостях

Фондовые индексы Европы в основном снижаются на корпоративных новостях - 14.05.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы в основном снижаются на корпоративных новостях

Основные фондовые индексы Европы преимущественно опускаются после выхода корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. | 14.05.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно опускаются после выхода корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.53 мск британский индекс FTSE 100 увеличивался на символические 0,06% - до 8 607,72 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,61% - до 7 825,73 пункта, немецкий DAX - на 0,39%, до 23 527,74 пункта. Акции французского концерна Alstom падают в цене более чем на 17% после публикации отчетности за предыдущий финансовый год. Согласно опубликованный данным, компания получила чистую прибыль в 149 миллионов евро после убытка годом ранее. Это оказалось почти в 4 раза меньше прогнозов аналитиков, опрошенных порталом MarketWatch, ожидавших показатель на уровне 567 миллионов евро. Бумаги туроператора TUI Group во Франкфурте дешевеют примерно на 12% после того, как компания представила прогноз на 2025 год, согласно которому ожидает снижения заказов этим летом на 1% по сравнению с прошлогодним уровнем. Акции британской Burberry дорожают на 14,5% после сообщении о новой программе по снижению расходов на 60 миллионов фунтов стерлингов (79,2 миллиона долларов), в рамках которой планируется сократить около 1700 сотрудников.

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рынок, торги, индексы, европа, франкфурт, dax, alstom