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Фондовые индексы США умеренно растут - 14.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250514/indeksy--857569959.html
Фондовые индексы США умеренно растут
Фондовые индексы США умеренно растут - 14.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США умеренно растут
Основные фондовые индексы США умеренно растут в среду за счёт подъема рисковых настроений на рынке, следует из данных торгов и комментарии аналитика. | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T16:48+0300
2025-05-14T16:48+0300
экономика
рынок
торги
индексы
сша
китай
dow jones
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nasdaq composite
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США умеренно растут в среду за счёт подъема рисковых настроений на рынке, следует из данных торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 16.44 мск промышленный индекс Dow Jones поднимается на 0,14%, до 42 198,4 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,56%, до 19 116,67 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,19%, до 5 897,88 пункта. Трейдеры продолжают оценивать итоги торговых переговоров США и Китая. Как указывают эксперты, несмотря на то что вопросы в отношениях двух стран сохраняются, все говорит о том, что ни одна из сторон не хочет эскалации, что способствуют оптимизму на рынках. "В настоящее время наблюдается много рисковых настроений. В то время как структурные проблемы в отношениях США и Китая сохраняются нерешенными, я думаю, что сигнал достаточно четкий: ни одна из сторон не хочет дальнейшего ухудшения торговой напряженности", - цитирует канал CNBC глобального рыночного аналитика eToro Лала Аконера (Lale Akoner).
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рынок, торги, индексы, сша, китай, dow jones, cnbc, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, КИТАЙ, Dow Jones, CNBC, Nasdaq Composite
16:48 14.05.2025
 
Фондовые индексы США умеренно растут

Фондовые индексы США умеренно растут на фоне подъема рисковых настроений на рынке

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США умеренно растут в среду за счёт подъема рисковых настроений на рынке, следует из данных торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 16.44 мск промышленный индекс Dow Jones поднимается на 0,14%, до 42 198,4 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,56%, до 19 116,67 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,19%, до 5 897,88 пункта.
Трейдеры продолжают оценивать итоги торговых переговоров США и Китая. Как указывают эксперты, несмотря на то что вопросы в отношениях двух стран сохраняются, все говорит о том, что ни одна из сторон не хочет эскалации, что способствуют оптимизму на рынках.
"В настоящее время наблюдается много рисковых настроений. В то время как структурные проблемы в отношениях США и Китая сохраняются нерешенными, я думаю, что сигнал достаточно четкий: ни одна из сторон не хочет дальнейшего ухудшения торговой напряженности", - цитирует канал CNBC глобального рыночного аналитика eToro Лала Аконера (Lale Akoner).
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ЭкономикаРынокТоргиИндексыСШАКИТАЙDow JonesCNBCNasdaq Composite
 
 
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