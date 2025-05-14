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Фондовые индексы США умеренно растут

Фондовые индексы США умеренно растут - 14.05.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США умеренно растут

Основные фондовые индексы США умеренно растут в среду за счёт подъема рисковых настроений на рынке, следует из данных торгов и комментарии аналитика. | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T16:48+0300

2025-05-14T16:48+0300

2025-05-14T16:48+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США умеренно растут в среду за счёт подъема рисковых настроений на рынке, следует из данных торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 16.44 мск промышленный индекс Dow Jones поднимается на 0,14%, до 42 198,4 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,56%, до 19 116,67 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,19%, до 5 897,88 пункта. Трейдеры продолжают оценивать итоги торговых переговоров США и Китая. Как указывают эксперты, несмотря на то что вопросы в отношениях двух стран сохраняются, все говорит о том, что ни одна из сторон не хочет эскалации, что способствуют оптимизму на рынках. "В настоящее время наблюдается много рисковых настроений. В то время как структурные проблемы в отношениях США и Китая сохраняются нерешенными, я думаю, что сигнал достаточно четкий: ни одна из сторон не хочет дальнейшего ухудшения торговой напряженности", - цитирует канал CNBC глобального рыночного аналитика eToro Лала Аконера (Lale Akoner).

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рынок, торги, индексы, сша, китай, dow jones, cnbc, nasdaq composite