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Малайзия рассчитывает на поставки мяса индейки из России в этом году

Малайзия рассчитывает на поставки мяса индейки из России в этом году - 14.05.2025, ПРАЙМ

Малайзия рассчитывает на поставки мяса индейки из России в этом году

Поставки мяса индейки из России в Малайзию могут начаться к католическому Рождеству этого года, заявил министр сельского хозяйства и продовольственной... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T18:06+0300

2025-05-14T18:06+0300

2025-05-14T18:06+0300

экономика

малайзия

россия

сельское хозяйство

птицеводство

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ДЖАКАРТА, 14 мая – ПРАЙМ. Поставки мяса индейки из России в Малайзию могут начаться к католическому Рождеству этого года, заявил министр сельского хозяйства и продовольственной безопасности этой страны Мохамад Сабу. В своих соцсетях министр написал, что принял участие в круглом столе с ключевыми представителями отрасли сельского хозяйства России. "Одной из основных тем обсуждения стал потенциал экспорта мяса индейки из России на рынок Малайзии… Экспорт индейки из России в Малайзию, как ожидается, будет реализован к Рождеству этого года, в соответствии с усилиями правительства по обеспечению разнообразия источников поставок продовольствия в страну", - написал министр у себя в соцсетях. Мохамад Сабу добавил, в рамках этих усилий департаменту ветеринарных служб Малайзии было выдано разрешение на проведение инспекций на нескольких птицеводческих предприятиях в России. "Эта встреча открыла новую главу в усилиях по укреплению двустороннего сотрудничества, особенно в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией", - также написал он.

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малайзия, россия, сельское хозяйство, птицеводство