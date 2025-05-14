https://1prime.ru/20250514/inflyatsiya-857547321.html

Годовая инфляция в Германии замедлилась до 2,1%

Годовая инфляция в Германии замедлилась до 2,1% - 14.05.2025, ПРАЙМ

Годовая инфляция в Германии замедлилась до 2,1%

Годовая инфляция в Германии по итогам апреля, согласно окончательной оценке, замедлилась до 2,1% с уровня марта в 2,2%, следует из пресс-релиза Федерального... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T09:04+0300

2025-05-14T09:04+0300

2025-05-14T09:04+0300

экономика

германия

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам апреля, согласно окончательной оценке, замедлилась до 2,1% с уровня марта в 2,2%, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Показатель совпал с предварительной оценкой.

https://1prime.ru/20250331/evro-856257277.html

германия

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германия