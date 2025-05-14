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Годовая инфляция в Германии замедлилась до 2,1%
Годовая инфляция в Германии замедлилась до 2,1% - 14.05.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Германии замедлилась до 2,1%
Годовая инфляция в Германии по итогам апреля, согласно окончательной оценке, замедлилась до 2,1% с уровня марта в 2,2%, следует из пресс-релиза Федерального... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T09:04+0300
2025-05-14T09:04+0300
2025-05-14T09:04+0300
экономика
германия
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам апреля, согласно окончательной оценке, замедлилась до 2,1% с уровня марта в 2,2%, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Показатель совпал с предварительной оценкой.
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германия
Годовая инфляция в Германии замедлилась до 2,1%
Годовая инфляция в Германии по итогам апреля замедлилась до 2,1%
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам апреля, согласно окончательной оценке, замедлилась до 2,1% с уровня марта в 2,2%, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Показатель совпал с предварительной оценкой.
Евро ускорил снижение к доллару после выхода данных по инфляции в Германии