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Инфляция в России с 6 по 12 мая составила 0,06% - 14.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250514/inflyatsiya-857576113.html
Инфляция в России с 6 по 12 мая составила 0,06%
Инфляция в России с 6 по 12 мая составила 0,06% - 14.05.2025, ПРАЙМ
Инфляция в России с 6 по 12 мая составила 0,06%
Инфляция в России за период с 6 по 12 мая составила 0,06% после 0,03% неделей ранее, с начала года цены выросли на 3,28%, следует из данных Росстата. | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T19:19+0300
2025-05-14T19:19+0300
экономика
росстат
россия
инфляция в россии
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 6 по 12 мая составила 0,06% после 0,03% неделей ранее, с начала года цены выросли на 3,28%, следует из данных Росстата. "За период с 6 по 12 мая 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,06%, с начала месяца – 100,08%, с начала года – 103,28%", - говорится в публикации статведомства. Снижение цен на плодоовощную продукцию на отчетной неделе ускорилось и в среднем составило 0,6% после 0,3% неделей ранее. В частности, огурцы подешевели на 9,6%, помидоры - на 5,9%, бананы - на 1,3%. Одновременно с этим выросли цены на свеклу - на 5,5%, лук - 5,1%, морковь - на 4,8%, капусту - на 3,9%, картофель - на 2,6%, яблоки - на 0,9%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) на неделе с 6 по 12 мая подорожали: мясо кур - на 1,2%, свинина - на 0,5%, сыры и творог - на 0,3%, говядина, сосиски, сардельки, мороженая рыба, мука, пшеничный хлеб, соль - на 0,2%, молоко (пастеризованное), сухие молочные смеси для детского питания, маргарин, пшено, чай и печенье - на 0,1%. За этот же период подешевели: яйца - на 1,2%, мясные консервы для детского питания - на 0,5%, вермишель - на 0,4%, сливочное масло, гречка и рис - на 0,2%, вареные колбасы и макаронные изделия - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожала туалетная бумага - на 0,3%, а также хозяйственное мыло, зубные щетки и спички - в среднем на 0,1%. Снизились цены на зубные пасты - на 0,5%, детские подгузники и стиральные порошки - на 0,2%, гигиенические прокладки - на 0,1%. Смартфоны и телевизоры на отчетной неделе подешевели на 0,5%, электропылесосы - на 0,2%. Стоимость новых отечественных автомобилей выросла на 0,05%, иностранных - на 0,04%. Бензин прибавил в цене за неделю 0,1%, цена дизельного топлива практически не изменилась. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. Так, корвалол подорожал на 0,6%, анальгин и нимесулид - на 0,3%, активированный уголь и ренгалин - на 0,2%, лизобакт - на 0,1%. Снизились цены: на левомеколь (на 0,6%), пенталгин (на 0,3%), трекрезан (на 0,2%) и валидол (на 0,1%).
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росстат, россия, инфляция в россии
Экономика, Росстат, РОССИЯ, инфляция в России
19:19 14.05.2025
 
Инфляция в России с 6 по 12 мая составила 0,06%

Росстат: инфляция в России за период с 6 по 12 мая составила 0,06%

© Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Центросоюза (ныне - здание Федеральной службы государственной статистики) на ул. Мясницкая в Москве.
Здание Центросоюза (ныне - здание Федеральной службы государственной статистики) на ул. Мясницкая в Москве.
© Илья Питалев
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 6 по 12 мая составила 0,06% после 0,03% неделей ранее, с начала года цены выросли на 3,28%, следует из данных Росстата.
"За период с 6 по 12 мая 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,06%, с начала месяца – 100,08%, с начала года – 103,28%", - говорится в публикации статведомства.
Снижение цен на плодоовощную продукцию на отчетной неделе ускорилось и в среднем составило 0,6% после 0,3% неделей ранее. В частности, огурцы подешевели на 9,6%, помидоры - на 5,9%, бананы - на 1,3%. Одновременно с этим выросли цены на свеклу - на 5,5%, лук - 5,1%, морковь - на 4,8%, капусту - на 3,9%, картофель - на 2,6%, яблоки - на 0,9%.
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
ЦБ ожидает снижения годовой инфляции к концу второго квартала
12 мая, 16:42
Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) на неделе с 6 по 12 мая подорожали: мясо кур - на 1,2%, свинина - на 0,5%, сыры и творог - на 0,3%, говядина, сосиски, сардельки, мороженая рыба, мука, пшеничный хлеб, соль - на 0,2%, молоко (пастеризованное), сухие молочные смеси для детского питания, маргарин, пшено, чай и печенье - на 0,1%.
За этот же период подешевели: яйца - на 1,2%, мясные консервы для детского питания - на 0,5%, вермишель - на 0,4%, сливочное масло, гречка и рис - на 0,2%, вареные колбасы и макаронные изделия - на 0,1%.
Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожала туалетная бумага - на 0,3%, а также хозяйственное мыло, зубные щетки и спички - в среднем на 0,1%. Снизились цены на зубные пасты - на 0,5%, детские подгузники и стиральные порошки - на 0,2%, гигиенические прокладки - на 0,1%.
Смартфоны и телевизоры на отчетной неделе подешевели на 0,5%, электропылесосы - на 0,2%. Стоимость новых отечественных автомобилей выросла на 0,05%, иностранных - на 0,04%. Бензин прибавил в цене за неделю 0,1%, цена дизельного топлива практически не изменилась.
Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. Так, корвалол подорожал на 0,6%, анальгин и нимесулид - на 0,3%, активированный уголь и ренгалин - на 0,2%, лизобакт - на 0,1%. Снизились цены: на левомеколь (на 0,6%), пенталгин (на 0,3%), трекрезан (на 0,2%) и валидол (на 0,1%).
 
ЭкономикаРосстатРОССИЯинфляция в России
 
 
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