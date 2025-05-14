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Иран и "Евротройка" 16 мая проведут переговоры по ядерной программе

Иран и "Евротройка" 16 мая проведут переговоры по ядерной программе - 14.05.2025, ПРАЙМ

Иран и "Евротройка" 16 мая проведут переговоры по ядерной программе

Представители Ирана и "Евротройки" (Великобритании, Франции и Германии) встретятся в Стамбуле 16 мая для переговоров по вопросу ядерной программы, передаёт... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T00:32+0300

2025-05-14T00:32+0300

2025-05-14T00:32+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Представители Ирана и "Евротройки" (Великобритании, Франции и Германии) встретятся в Стамбуле 16 мая для переговоров по вопросу ядерной программы, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на европейские и иранский дипломатические источники. Иран и "Евротройка" 2 мая должны были провести консультации по вопросу иранской ядерной программы, однако после переноса американской стороной четвертого раунда переговоров с Ираном глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что встреча по ядерной проблематике с Ираном не состоится, поскольку "эти технические консультации были запланированы до встречи на высоком уровне между США и Ираном". По его словам, "поскольку эта встреча не состоялась, консультации больше не актуальны, по крайней мере, в данный момент". Как заявил МИД Ирана, Тегеран готов провести встречу с "евротройкой" после того, как состоится четвертый раунд консультаций с США. "Иран проведёт переговоры в Стамбуле в пятницу с европейскими сторонами, вовлечёнными в... ядерную сделку 2015 года... Дипломаты заявили, что они приняли решение продолжать, потому что в конечном счете в их интересах было поддерживать диалог с Ираном и подтвердить, как они представляют себе параметры новой ядерной сделки", - говорится в сообщении. Четвертый раунд переговоров между Ираном и США состоялся в воскресенье, 11 мая. Официальный представитель МИД Ирана назвал этот раунд переговоров с Вашингтоном "трудным, но сложным". А по словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, "позиции сторон в этом раунде сблизились", в переговорах "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Иранскую сторону на переговорах представляет Аббас Аракчи, а американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

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мировая экономика, иран, сша, франция, жан-ноэль барро, стив уиткофф, мид