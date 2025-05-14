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Италия готова объявить о достижении уровня расходов на оборону в 2% от ВВП

Италия готова объявить о достижении уровня расходов на оборону в 2% от ВВП - 14.05.2025, ПРАЙМ

Италия готова объявить о достижении уровня расходов на оборону в 2% от ВВП

Италия готова объявить о достижении уровня расходов на оборону в 2% от ВВП по запросу НАТО, заявил глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни в интервью порталу... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T12:08+0300

2025-05-14T12:08+0300

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РИМ, 14 мая – ПРАЙМ. Италия готова объявить о достижении уровня расходов на оборону в 2% от ВВП по запросу НАТО, заявил глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни в интервью порталу Affaritaliani.it. В конце марта глава минобороны страны Гуидо Крозетто заявил, что в 2025 году итальянский бюджет выделил на военные расходы 1,57%. По подсчетам местных СМИ, рост до показателя в 2% означает увеличение в около 10 миллиардов евро. "Италия готова объявить о достижении целевого показателя в 2%. Мы знаем, что НАТО запросит дальнейшее увеличение. Мы сделаем все возможное, чтобы в ближайшие годы укрепить гарантии безопасности наших граждан", - сказал Таяни. По его словам, на предстоящей встрече НАТО в Турции он заявит о необходимости ведения курса в южном направлении: в сторону Средиземноморья, Африки и Ближнего Востока. Говоря о украинском конфликте, Таяни подтвердил поддержку дипломатических усилий США.

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рим

италия

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рим, италия, турция, нато, мид