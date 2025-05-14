https://1prime.ru/20250514/italiya-857553880.html
Италия готова объявить о достижении уровня расходов на оборону в 2% от ВВП
Италия готова объявить о достижении уровня расходов на оборону в 2% от ВВП - 14.05.2025, ПРАЙМ
Италия готова объявить о достижении уровня расходов на оборону в 2% от ВВП
Италия готова объявить о достижении уровня расходов на оборону в 2% от ВВП по запросу НАТО, заявил глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни в интервью порталу... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T12:08+0300
2025-05-14T12:08+0300
2025-05-14T12:08+0300
политика
рим
италия
турция
нато
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/76343/42/763434227_0:220:3872:2398_1920x0_80_0_0_31c924cfe168a4583fdbb4b787e5ff69.jpg
РИМ, 14 мая – ПРАЙМ. Италия готова объявить о достижении уровня расходов на оборону в 2% от ВВП по запросу НАТО, заявил глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни в интервью порталу Affaritaliani.it. В конце марта глава минобороны страны Гуидо Крозетто заявил, что в 2025 году итальянский бюджет выделил на военные расходы 1,57%. По подсчетам местных СМИ, рост до показателя в 2% означает увеличение в около 10 миллиардов евро. "Италия готова объявить о достижении целевого показателя в 2%. Мы знаем, что НАТО запросит дальнейшее увеличение. Мы сделаем все возможное, чтобы в ближайшие годы укрепить гарантии безопасности наших граждан", - сказал Таяни. По его словам, на предстоящей встрече НАТО в Турции он заявит о необходимости ведения курса в южном направлении: в сторону Средиземноморья, Африки и Ближнего Востока. Говоря о украинском конфликте, Таяни подтвердил поддержку дипломатических усилий США.
https://1prime.ru/20250426/peremirie-857052975.html
рим
италия
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76343/42/763434227_57:0:3513:2592_1920x0_80_0_0_9c0e0d3faaea03a4360fee788d7b4ee3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рим, италия, турция, нато, мид
Политика, Рим, ИТАЛИЯ, ТУРЦИЯ, НАТО, МИД
Италия готова объявить о достижении уровня расходов на оборону в 2% от ВВП
Таяни: Италия готова объявить о достижении уровня расходов на оборону в 2% от ВВП
РИМ, 14 мая – ПРАЙМ. Италия готова объявить о достижении уровня расходов на оборону в 2% от ВВП по запросу НАТО, заявил глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни в интервью порталу Affaritaliani.it.
В конце марта глава минобороны страны Гуидо Крозетто заявил, что в 2025 году итальянский бюджет выделил на военные расходы 1,57%. По подсчетам местных СМИ, рост до показателя в 2% означает увеличение в около 10 миллиардов евро.
"Италия готова объявить о достижении целевого показателя в 2%. Мы знаем, что НАТО запросит дальнейшее увеличение. Мы сделаем все возможное, чтобы в ближайшие годы укрепить гарантии безопасности наших граждан", - сказал Таяни.
По его словам, на предстоящей встрече НАТО в Турции он заявит о необходимости ведения курса в южном направлении: в сторону Средиземноморья, Африки и Ближнего Востока. Говоря о украинском конфликте, Таяни подтвердил поддержку дипломатических усилий США.
Премьер Италии Мелони и Зеленский обсудили достижение перемирия на Украине