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Экс-глава "Яндекса" Волож построит суперкомпьютер в Израиле
Экс-глава "Яндекса" Волож построит суперкомпьютер в Израиле - 14.05.2025, ПРАЙМ
Экс-глава "Яндекса" Волож построит суперкомпьютер в Израиле
Израильское управление инноваций выбрало технологическую компанию Nebius, основанную российским миллиардером и экс-главой "Яндекса" Аркадием Воложем, для... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T22:45+0300
2025-05-14T22:45+0300
2025-05-14T22:45+0300
экономика
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суперкомпьютер
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - ПРАЙМ. Израильское управление инноваций выбрало технологическую компанию Nebius, основанную российским миллиардером и экс-главой "Яндекса" Аркадием Воложем, для строительства национального суперкомпьютера, в проект планируется инвестировать свыше полумиллиарда шекелей (около 140 миллионов долларов), сообщила в среду пресс-служба ведомства. "Nebius выбрана для создания одного из самых передовых в мире инфраструктурных центров по обучению моделей искусственного интеллекта с инвестициями, превышающими полмиллиарда шекелей. Nebius создаст национальный суперкомпьютер Израиля, который обеспечит беспрецедентный доступ израильским стартапам, компаниям и исследователям к обучению моделей искусственного интеллекта", - говорится в сообщении. Управление инноваций отметило, что государственные инвестиции Израиля в этот проект составят 160 миллионов шекелей (около 45 миллионов долларов). "Искусственный интеллект - это двигатель глобального роста... Израиль в настоящее время находится на переднем крае этой гонки, но для того, чтобы сохранить свое конкурентное преимущество, он должен продолжать последовательно инвестировать в инфраструктуру, академические круги и промышленность. Национальный суперкомпьютер и новые флагманские проекты формируют основу высоких технологий Израиля на следующие 10 лет. Это определяющий момент - суперкомпьютер, который строится в Израиле, обеспечит вычислительную мощность высшего уровня для каждого исследователя, предпринимателя и компании", - заявил генеральный директор Израильского управления инноваций Дрор Бин. В управлении инноваций отметили, что вычислительная мощность проекта суперкомпьютера, предложенного в Nebius, в четыре раза превысила требования тендера и она должна составить 16 тысяч петафлопс. Ожидается, что новый инфраструктурный центр заработает уже в 2026 году. В феврале 2024 года нидерландская компания Yandex N.V. объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. В мае был завершен первый этап, в рамках которого новой головной компанией группы стало МКПАО "Яндекс", а около 68% его акций приобрел "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Позже "Яндекс" сообщил, что нидерландская компания Yandex N.V. полностью вышла из состава акционеров группы. В середине августа Yandex N.V. переименовалась в Nebius Group.
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аркадий волож, яндекс, израиль, технологии, суперкомпьютер
Экономика, Аркадий Волож, Яндекс, ИЗРАИЛЬ, Технологии, суперкомпьютер
Экс-глава "Яндекса" Волож построит суперкомпьютер в Израиле
Израиль выбрал компанию экс-главы "Яндекса" Воложа для создания суперкомпьютера в Израиле
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - ПРАЙМ. Израильское управление инноваций выбрало технологическую компанию Nebius, основанную российским миллиардером и экс-главой "Яндекса" Аркадием Воложем, для строительства национального суперкомпьютера, в проект планируется инвестировать свыше полумиллиарда шекелей (около 140 миллионов долларов), сообщила в среду пресс-служба ведомства.
"Nebius выбрана для создания одного из самых передовых в мире инфраструктурных центров по обучению моделей искусственного интеллекта с инвестициями, превышающими полмиллиарда шекелей. Nebius создаст национальный суперкомпьютер Израиля, который обеспечит беспрецедентный доступ израильским стартапам, компаниям и исследователям к обучению моделей искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.
Управление инноваций отметило, что государственные инвестиции Израиля в этот проект составят 160 миллионов шекелей (около 45 миллионов долларов).
Волож возглавит нидерландскую Yandex N.V., пишет СМИ
"Искусственный интеллект - это двигатель глобального роста... Израиль в настоящее время находится на переднем крае этой гонки, но для того, чтобы сохранить свое конкурентное преимущество, он должен продолжать последовательно инвестировать в инфраструктуру, академические круги и промышленность. Национальный суперкомпьютер и новые флагманские проекты формируют основу высоких технологий Израиля на следующие 10 лет. Это определяющий момент - суперкомпьютер, который строится в Израиле, обеспечит вычислительную мощность высшего уровня для каждого исследователя, предпринимателя и компании", - заявил генеральный директор Израильского управления инноваций Дрор Бин.
В управлении инноваций отметили, что вычислительная мощность проекта суперкомпьютера, предложенного в Nebius, в четыре раза превысила требования тендера и она должна составить 16 тысяч петафлопс. Ожидается, что новый инфраструктурный центр заработает уже в 2026 году.
В феврале 2024 года нидерландская компания Yandex N.V. объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. В мае был завершен первый этап, в рамках которого новой головной компанией группы стало МКПАО "Яндекс", а около 68% его акций приобрел "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Позже "Яндекс" сообщил, что нидерландская компания Yandex N.V. полностью вышла из состава акционеров группы. В середине августа Yandex N.V. переименовалась в Nebius Group.