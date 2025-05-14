https://1prime.ru/20250514/izrail-857579638.html

Экс-глава "Яндекса" Волож построит суперкомпьютер в Израиле

Экс-глава "Яндекса" Волож построит суперкомпьютер в Израиле - 14.05.2025, ПРАЙМ

Экс-глава "Яндекса" Волож построит суперкомпьютер в Израиле

Израильское управление инноваций выбрало технологическую компанию Nebius, основанную российским миллиардером и экс-главой "Яндекса" Аркадием Воложем, для... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T22:45+0300

2025-05-14T22:45+0300

2025-05-14T22:45+0300

экономика

аркадий волож

яндекс

израиль

технологии

суперкомпьютер

https://cdnn.1prime.ru/img/83362/95/833629547_0:61:2805:1639_1920x0_80_0_0_740cafe4e72c646d79cb64e8e5bd11e3.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - ПРАЙМ. Израильское управление инноваций выбрало технологическую компанию Nebius, основанную российским миллиардером и экс-главой "Яндекса" Аркадием Воложем, для строительства национального суперкомпьютера, в проект планируется инвестировать свыше полумиллиарда шекелей (около 140 миллионов долларов), сообщила в среду пресс-служба ведомства. "Nebius выбрана для создания одного из самых передовых в мире инфраструктурных центров по обучению моделей искусственного интеллекта с инвестициями, превышающими полмиллиарда шекелей. Nebius создаст национальный суперкомпьютер Израиля, который обеспечит беспрецедентный доступ израильским стартапам, компаниям и исследователям к обучению моделей искусственного интеллекта", - говорится в сообщении. Управление инноваций отметило, что государственные инвестиции Израиля в этот проект составят 160 миллионов шекелей (около 45 миллионов долларов). "Искусственный интеллект - это двигатель глобального роста... Израиль в настоящее время находится на переднем крае этой гонки, но для того, чтобы сохранить свое конкурентное преимущество, он должен продолжать последовательно инвестировать в инфраструктуру, академические круги и промышленность. Национальный суперкомпьютер и новые флагманские проекты формируют основу высоких технологий Израиля на следующие 10 лет. Это определяющий момент - суперкомпьютер, который строится в Израиле, обеспечит вычислительную мощность высшего уровня для каждого исследователя, предпринимателя и компании", - заявил генеральный директор Израильского управления инноваций Дрор Бин. В управлении инноваций отметили, что вычислительная мощность проекта суперкомпьютера, предложенного в Nebius, в четыре раза превысила требования тендера и она должна составить 16 тысяч петафлопс. Ожидается, что новый инфраструктурный центр заработает уже в 2026 году. В феврале 2024 года нидерландская компания Yandex N.V. объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. В мае был завершен первый этап, в рамках которого новой головной компанией группы стало МКПАО "Яндекс", а около 68% его акций приобрел "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Позже "Яндекс" сообщил, что нидерландская компания Yandex N.V. полностью вышла из состава акционеров группы. В середине августа Yandex N.V. переименовалась в Nebius Group.

https://1prime.ru/20240715/volozh-850120525.html

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

аркадий волож, яндекс, израиль, технологии, суперкомпьютер