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"Яндекс" внедрил искусственный интеллект для отслеживания мошенничества - 14.05.2025, ПРАЙМ
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"Яндекс" внедрил искусственный интеллект для отслеживания мошенничества
"Яндекс" внедрил искусственный интеллект для отслеживания мошенничества - 14.05.2025, ПРАЙМ
"Яндекс" внедрил искусственный интеллект для отслеживания мошенничества
"Яндекс Маркет" внедрил искусственный интеллект, который может отслеживать случаи мошенничества еще до того, как они принесут какой-либо вред покупателям,... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T00:47+0300
2025-05-14T00:47+0300
технологии
москва
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яндекс.маркет
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" внедрил искусственный интеллект, который может отслеживать случаи мошенничества еще до того, как они принесут какой-либо вред покупателям, партнерам или самому маркетплейсу - алгоритмы анализируют данные на протяжении всего пути товара и передают в службу безопасности любое отклонение от нормы, будь то задержка доставки или смена маршрута, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Маркет" разработал алгоритм на основе технологий "Яндекса", который умеет отслеживать мошенничества еще до того, как они принесут какой-либо вред покупателям, партнерам или самому маркетплейсу. Алгоритм анализирует данные, поступающие на протяжении всего пути товара от систем управления складами, логистикой, заказами и других. На основе этих данных он просчитывает потенциальные сценарии движения товара. Если в них обнаруживается отклонение от нормы, например задержка доставки или смена маршрута, алгоритм сигнализирует об этом службе безопасности", - сказали в компании. После получения уведомления от алгоритмов служба безопасности блокирует операции с товаром и инициирует расследование. Как рассказали в "Яндекс Маркете", алгоритм был недавно выведен из тестирования, но уже предотвратила реальный случай мошенничества. Разработанный ИИ является частью большой системы, обеспечивающей безопасность покупателей и партнеров маркетплейса, добавили в компании. "Компания ежегодно проводит десятки внутренних и внешних аудитов безопасности, выявляя и устраняя потенциальные уязвимости в своих ИТ-системах и логистической инфраструктуре. Параллельно ведется работа с партнерами - например, для владельцев и управляющих пунктов выдачи заказов (ПВЗ) доступен бесплатный обучающий курс по безопасности. Он помогает минимизировать риски кризисных ситуаций и повысить общий уровень защиты и эффективности работы ПВЗ", - сказали в "Яндекс Маркете".
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192
40
192
40
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4.7
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технологии, москва, яндекс маркет, яндекс.маркет, яндекс
Технологии, МОСКВА, Яндекс Маркет, Яндекс.Маркет, Яндекс
00:47 14.05.2025
 
"Яндекс" внедрил искусственный интеллект для отслеживания мошенничества

"Яндекс Маркет" внедрил искусственный интеллект, отслеживающий случаи мошенничества

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" внедрил искусственный интеллект, который может отслеживать случаи мошенничества еще до того, как они принесут какой-либо вред покупателям, партнерам или самому маркетплейсу - алгоритмы анализируют данные на протяжении всего пути товара и передают в службу безопасности любое отклонение от нормы, будь то задержка доставки или смена маршрута, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
"Маркет" разработал алгоритм на основе технологий "Яндекса", который умеет отслеживать мошенничества еще до того, как они принесут какой-либо вред покупателям, партнерам или самому маркетплейсу. Алгоритм анализирует данные, поступающие на протяжении всего пути товара от систем управления складами, логистикой, заказами и других. На основе этих данных он просчитывает потенциальные сценарии движения товара. Если в них обнаруживается отклонение от нормы, например задержка доставки или смена маршрута, алгоритм сигнализирует об этом службе безопасности", - сказали в компании.
После получения уведомления от алгоритмов служба безопасности блокирует операции с товаром и инициирует расследование. Как рассказали в "Яндекс Маркете", алгоритм был недавно выведен из тестирования, но уже предотвратила реальный случай мошенничества.
Разработанный ИИ является частью большой системы, обеспечивающей безопасность покупателей и партнеров маркетплейса, добавили в компании.
"Компания ежегодно проводит десятки внутренних и внешних аудитов безопасности, выявляя и устраняя потенциальные уязвимости в своих ИТ-системах и логистической инфраструктуре. Параллельно ведется работа с партнерами - например, для владельцев и управляющих пунктов выдачи заказов (ПВЗ) доступен бесплатный обучающий курс по безопасности. Он помогает минимизировать риски кризисных ситуаций и повысить общий уровень защиты и эффективности работы ПВЗ", - сказали в "Яндекс Маркете".
 
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