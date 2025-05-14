https://1prime.ru/20250514/kabmin-857563942.html

В правительстве оценили ситуацию на внутреннем рынке топлива

В правительстве оценили ситуацию на внутреннем рынке топлива - 14.05.2025, ПРАЙМ

В правительстве оценили ситуацию на внутреннем рынке топлива

Рынок топлива полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, поставки для аграриев в период посевной идут по плану, сообщила пресс-служба кабмина. | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T14:50+0300

2025-05-14T14:50+0300

2025-05-14T14:50+0300

энергетика

рф

александр новак

минсельхоз

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Рынок топлива полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, поставки для аграриев в период посевной идут по плану, сообщила пресс-служба кабмина. Ранее в среду вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание о ситуации на рынке нефтепродуктов. В нем приняли участие представители Минэнерго, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы, Петербургской биржи и нефтяных компаний. "Внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом. Поставки сельхозпроизводителям в период посевной кампании идут по плану, все заявки аграриев удовлетворяются", - говорится в сообщении. Традиционно весна и лето в России сопровождаются повышенным спросом на топливо, когда начинается посевная, а также в целом растут автомобильные перевозки, в том числе в связи с началом сезона отпусков. Ранее источник РИА Новости сообщал, что кабмин на совещании обсудил продление запрета на экспорт бензина для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее миллиона тонн в год) до октября. Также изучается отказ от введения обязательного норматива продаж топлива на срочном рынке.

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рф, александр новак, минсельхоз