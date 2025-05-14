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В Польше рассказали о планах НАТО ввести войска на Украину
В Польше рассказали о планах НАТО ввести войска на Украину - 14.05.2025, ПРАЙМ
В Польше рассказали о планах НАТО ввести войска на Украину
Североатлантический альянс (НАТО) рассматривал возможность введения войск на территорию Украины еще в начале специальной военной операции, заявил журналистам... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T16:09+0300
2025-05-14T16:09+0300
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ВАРШАВА, 14 мая – ПРАЙМ. Североатлантический альянс (НАТО) рассматривал возможность введения войск на территорию Украины еще в начале специальной военной операции, заявил журналистам лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский. На момент начала СВО партия Качиньского находилась у власти. Он лично посетил Киев в марте 2022 года. "Это было в марте 2022 года, когда Киев был еще практически окружен россиянами. Мы тогда были в Киеве. Это было представлено в Киеве. Это не было моим помыслом, я просто знал, что делалось еще до начала войны. Я знал, какие были планы в том числе с американской стороны. Миротворческая миссия должна была войти в район Винница-Житомир", - сказал Качиньский. По его словам, ввод войск НАТО на Украину должен был помочь украинской стороне в ведении боевых действий и создал бы дополнительные сложности для российской стороны. При этом Качиньский заявил, что не будет открывать секретов разговоров в Киеве. Ранее спецпосланник американского президента по Украине Келлог сказал, что США в рамках украинского урегулирования обсуждают размещение сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра. В ответ на это министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не планирует и не будет отправлять солдат на Украину, а ограничится логистической и инфраструктурной поддержкой такой миссии.
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В Польше рассказали о планах НАТО ввести войска на Украину
Качиньский: НАТО рассматривала ввод войск на Украину еще в начале СВО
ВАРШАВА, 14 мая – ПРАЙМ. Североатлантический альянс (НАТО) рассматривал возможность введения войск на территорию Украины еще в начале специальной военной операции, заявил журналистам лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский.
На момент начала СВО партия Качиньского находилась у власти. Он лично посетил Киев в марте 2022 года.
"Это было в марте 2022 года, когда Киев был еще практически окружен россиянами. Мы тогда были в Киеве. Это было представлено в Киеве. Это не было моим помыслом, я просто знал, что делалось еще до начала войны. Я знал, какие были планы в том числе с американской стороны. Миротворческая миссия должна была войти в район Винница-Житомир", - сказал Качиньский.
По его словам, ввод войск НАТО на Украину должен был помочь украинской стороне в ведении боевых действий и создал бы дополнительные сложности для российской стороны.
При этом Качиньский заявил, что не будет открывать секретов разговоров в Киеве.
Ранее спецпосланник американского президента по Украине Келлог сказал, что США в рамках украинского урегулирования обсуждают размещение сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра. В ответ на это министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не планирует и не будет отправлять солдат на Украину, а ограничится логистической и инфраструктурной поддержкой такой миссии.
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