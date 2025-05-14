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Малайзия намерена увеличить поставки какао в Россию

Малайзия намерена увеличить поставки какао в Россию - 14.05.2025, ПРАЙМ

Малайзия намерена увеличить поставки какао в Россию

Малайзия намерена расширить поставки какао и пальмового масла в РФ, заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим по итогам встречи со своим российским коллегой... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T16:48+0300

2025-05-14T16:48+0300

2025-05-14T16:48+0300

бизнес

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малайзия

рф

михаил мишустин

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ДЖАКАРТА, 14 мая – ПРАЙМ. Малайзия намерена расширить поставки какао и пальмового масла в РФ, заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим по итогам встречи со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным. "Я выразил намерение Малайзии… увеличить торговлю продукцией какао и пальмовым маслом (с Россией - ред.). Мы также приветствуем российские инвестиции в аэрокосмическую отрасль, цифровую экономику, энергетику и агротехнологии, а также совместные исследования и инновационные усилия", - написал премьер-министр в своем Telegram-канале. Он добавил, что передал Мишустину официальное приглашение посетить страну в ближайшем будущем в составе делегации руководителей российского правительства и бизнеса. Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию во вторник с официальным визитом, который продлится до 16 мая. В среду прошли его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://1prime.ru/20250419/kakao-856836092.html

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бизнес, россия, малайзия, рф, михаил мишустин, владимир путин