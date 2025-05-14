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Малайзия намерена увеличить поставки какао в Россию
Малайзия намерена увеличить поставки какао в Россию - 14.05.2025, ПРАЙМ
Малайзия намерена увеличить поставки какао в Россию
Малайзия намерена расширить поставки какао и пальмового масла в РФ, заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим по итогам встречи со своим российским коллегой... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T16:48+0300
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ДЖАКАРТА, 14 мая – ПРАЙМ. Малайзия намерена расширить поставки какао и пальмового масла в РФ, заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим по итогам встречи со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным. "Я выразил намерение Малайзии… увеличить торговлю продукцией какао и пальмовым маслом (с Россией - ред.). Мы также приветствуем российские инвестиции в аэрокосмическую отрасль, цифровую экономику, энергетику и агротехнологии, а также совместные исследования и инновационные усилия", - написал премьер-министр в своем Telegram-канале. Он добавил, что передал Мишустину официальное приглашение посетить страну в ближайшем будущем в составе делегации руководителей российского правительства и бизнеса. Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию во вторник с официальным визитом, который продлится до 16 мая. В среду прошли его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
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бизнес, россия, малайзия, рф, михаил мишустин, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, МАЛАЙЗИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Малайзия намерена увеличить поставки какао в Россию
Премьер Ибрагим: Малайзия намерена расширить поставки какао и пальмового масла в Россию
ДЖАКАРТА, 14 мая – ПРАЙМ. Малайзия намерена расширить поставки какао и пальмового масла в РФ, заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим по итогам встречи со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным.
"Я выразил намерение Малайзии… увеличить торговлю продукцией какао и пальмовым маслом (с Россией - ред.). Мы также приветствуем российские инвестиции в аэрокосмическую отрасль, цифровую экономику, энергетику и агротехнологии, а также совместные исследования и инновационные усилия", - написал премьер-министр в своем Telegram-канале.
Он добавил, что передал Мишустину официальное приглашение посетить страну в ближайшем будущем в составе делегации руководителей российского правительства и бизнеса.
Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию во вторник с официальным визитом, который продлится до 16 мая. В среду прошли его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
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