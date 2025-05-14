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Форум "Россия - исламский мир: KazanForum" открывается в Казани

Форум "Россия - исламский мир: KazanForum" открывается в Казани - 14.05.2025, ПРАЙМ

Форум "Россия - исламский мир: KazanForum" открывается в Казани

Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum", для участия в котором зарегистрировались представители 103 стран, открывается в четверг... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T00:23+0300

2025-05-14T00:23+0300

2025-05-14T00:23+0300

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КАЗАНЬ, 14 мая - ПРАЙМ. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum", для участия в котором зарегистрировались представители 103 стран, открывается в четверг в Казани. "Впервые на форум зарегистрировались участники из 103 стран. Форум разрастается. Это примерно 200 мероприятий разного порядка. Основная тема в этом году - цифровизация, новая реальность", - сообщила журналистам руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. Самые многочисленные делегации, по информации Минуллиной, ожидаются из Малайзии, Турции, Афганистана, Туркмении, Нигерии, ОАЭ, Сенегала и Ирана. Российскую Федерацию на форуме представят вице-премьеры Алексей Оверчук, Виталий Савельев, Марат Хуснуллин, федеральные министры культуры, строительства, экономического развития. Впервые приедет премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, ожидается председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Предполагается участие большого числа министров иностранных государств, в том числе из Малайзии, Ирака, Катара, Казахстана, Таджикистана, Чада, Индонезии, Пакистана, Нигерии, Сенегала, Сомали, Гвинеи-Бисау, послов более 20 государств. Пленарное заседание состоится 16 мая и будет посвящено теме "Цифровизация: новая реальность и дополнительные возможности для расширения сотрудничества", поскольку цифровизация сегодня оказывает заметное влияние на все сферы жизни - от финансов и недвижимости до культуры. Впервые в России в рамках форума пройдет международная конференция Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI), которая является ключевой международной площадкой по стандартам партнерского (исламского) финансирования и объединяет представителей регулирующих органов, центральных банков, финансовых институтов и экспертного сообщества из более чем 45 стран. Центральным событием транспортной повестки форума станет сессия "Международный транспортный коридор "Север - Юг", где обсудят развитие инфраструктуры на всем протяжении МТК "Север - Юг", расширение географии перевозок, разработку правовой основы для перевозки грузов. Во второй раз состоится международная выставка и конференция в сфере недвижимости, девелопмента, архитектуры и дизайна International Property Market (IPM), объединяющая ведущих экспертов, инвесторов и девелоперов из разных стран. Выставка посвящена экономической эффективности строительной индустрии и девелопмента в России и за рубежом. К форуму приурочено и заседание группы стратегического видения "Россия - исламский мир", которую по поручению президента РФ возглавляет глава Татарстана Рустам Минниханов. В этом году его тема - "Опыт России и стран исламского мира в сфере молодежной политики: общие вызовы и совместные действия". Запланированы форум торгово-промышленных палат исламских стран, съезд генпрокуроров исламских стран, встреча министров культуры стран ОИС, на которой ожидаются представители 17 стран. Также в программе KazanForum международный турнир молодых поваров исламских стран Young Chefs International, международная торговая ярмарка Kazan Halal Market, фестиваль благопристойной моды Modest Fashion Day, международный детский турнир по футболу "Кубок Востока", посещение торжественного мероприятия "Изге Болгар жыены", посвященного дню официального принятия ислама Волжской Булгарией, экскурсии по Казани, Болгару и Свияжску, лучшие спектакли ведущих театров Татарстана и многое другое. ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 14 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.

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татарстан

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, мировая экономика, казань, татарстан, малайзия, алексей оверчук, виталий савельев, марат хуснуллин