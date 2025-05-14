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Китай приостановил меры экспортного контроля для 28 компаний США

Китай приостановил меры экспортного контроля для 28 компаний США - 14.05.2025, ПРАЙМ

Китай приостановил меры экспортного контроля для 28 компаний США

Китай приостановил действие мер контроля за экспортом товаров двойного назначения для 28 компаний США, сообщило минкоммерции Китая. | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T18:01+0300

2025-05-14T18:01+0300

2025-05-14T18:01+0300

экономика

китай

сша

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ПЕКИН, 14 мая – ПРАЙМ. Китай приостановил действие мер контроля за экспортом товаров двойного назначения для 28 компаний США, сообщило минкоммерции Китая. Как говорится в заявлении на сайте ведомства, 4 и 9 апреля Китай внес в общей сложности 28 компаний США в список экспортного контроля с запретом китайским компаниям поставлять им товары двойного назначения. "Во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе китайско-американских торгово-экономических переговоров на высоком уровне, с 14 мая 2025 года на 90 дней приостанавливается действие соответствующих мер", - говорится в сообщении.

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китай, сша