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Китай приостановил меры в отношении 17 американских компаний
Китай приостановил меры в отношении 17 американских компаний - 14.05.2025, ПРАЙМ
Китай приостановил меры в отношении 17 американских компаний
Китай приостановил меры в отношении 17 американских компаний, включенных в перечень ненадёжных субъектов, заявило министерство коммерции КНР. | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T17:37+0300
2025-05-14T17:37+0300
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ПЕКИН, 14 мая – ПРАЙМ. Китай приостановил меры в отношении 17 американских компаний, включенных в перечень ненадёжных субъектов, заявило министерство коммерции КНР. Как отмечается в сообщении на сайте ведомства, 4 и 9 апреля 2025 года Китай внес 17 американских компаний в список ненадежных субъектов, вследствие чего этим компаниям было запрещено осуществлять импортную и экспортную деятельность, связанную с Китаем, а также осуществлять новые инвестиции на территории КНР. "Во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе китайско-американских торгово-экономических переговоров на высоком уровне, с 14 мая 2025 года на 90 дней приостанавливаются меры, предусмотренные уведомлением от 4 апреля …, а также меры, предусмотренные уведомлением от 9 апреля", - говорится в сообщении.
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мировая экономика, китай, пекин, сша
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, Пекин, США
Китай приостановил меры в отношении 17 американских компаний
Китай приостановил меры в отношении 17 компаний из США, включенных в перечень ненадежных
ПЕКИН, 14 мая – ПРАЙМ. Китай приостановил меры в отношении 17 американских компаний, включенных в перечень ненадёжных субъектов, заявило министерство коммерции КНР.
Как отмечается в сообщении на сайте ведомства, 4 и 9 апреля 2025 года Китай внес 17 американских компаний в список ненадежных субъектов, вследствие чего этим компаниям было запрещено осуществлять импортную и экспортную деятельность, связанную с Китаем, а также осуществлять новые инвестиции на территории КНР.
"Во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе китайско-американских торгово-экономических переговоров на высоком уровне, с 14 мая 2025 года на 90 дней приостанавливаются меры, предусмотренные уведомлением от 4 апреля …, а также меры, предусмотренные уведомлением от 9 апреля", - говорится в сообщении.
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