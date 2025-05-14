https://1prime.ru/20250514/kontrabanda-857551528.html

В порту Петербурга пресекли контрабанду кокаина на 500 миллионов рублей

В порту Петербурга пресекли контрабанду кокаина на 500 миллионов рублей - 14.05.2025, ПРАЙМ

В порту Петербурга пресекли контрабанду кокаина на 500 миллионов рублей

Таможенники пресекли контрабанду 50 килограмм кокаина из Латинской Америки на полмиллиарда рублей в порту Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Федеральной... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T11:00+0300

2025-05-14T11:00+0300

2025-05-14T11:00+0300

россия

латинская америка

санкт-петербург

мвд

фтс россии

https://cdnn.1prime.ru/img/83840/87/838408701_0:224:2849:1826_1920x0_80_0_0_d89952fd51420473b2f5e5ebc87a954b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - ПРАЙМ. Таможенники пресекли контрабанду 50 килограмм кокаина из Латинской Америки на полмиллиарда рублей в порту Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС). "Сотрудниками Балтийской таможни совместно с МВД России пресекли контрабанду 50 кг кокаина. Стоимость партии на черном рынке превышает 500 млн рублей", - говорится в сообщении. Добавляется, что судно с незаконным грузом прибыло из Латинской Америки в Большой порт Санкт-Петербург. В ходе таможенного контроля таможенники выявили 50 брикетов с белым порошкообразным веществом в специально оборудованном тайнике в технических полостях контейнера с бананами. Экспертами установлено, что обнаруженное вещество - кокаин. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. МВД ранее сообщило, что в прибывшей из Эквадора партии было более 61 килограмма кокаина.

https://1prime.ru/20250513/ryba-857511069.html

латинская америка

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, латинская америка, санкт-петербург, мвд, фтс россии