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В порту Петербурга пресекли контрабанду кокаина на 500 миллионов рублей - 14.05.2025, ПРАЙМ
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В порту Петербурга пресекли контрабанду кокаина на 500 миллионов рублей
В порту Петербурга пресекли контрабанду кокаина на 500 миллионов рублей - 14.05.2025, ПРАЙМ
В порту Петербурга пресекли контрабанду кокаина на 500 миллионов рублей
Таможенники пресекли контрабанду 50 килограмм кокаина из Латинской Америки на полмиллиарда рублей в порту Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Федеральной... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T11:00+0300
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латинская америка
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - ПРАЙМ. Таможенники пресекли контрабанду 50 килограмм кокаина из Латинской Америки на полмиллиарда рублей в порту Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС). "Сотрудниками Балтийской таможни совместно с МВД России пресекли контрабанду 50 кг кокаина. Стоимость партии на черном рынке превышает 500 млн рублей", - говорится в сообщении. Добавляется, что судно с незаконным грузом прибыло из Латинской Америки в Большой порт Санкт-Петербург. В ходе таможенного контроля таможенники выявили 50 брикетов с белым порошкообразным веществом в специально оборудованном тайнике в технических полостях контейнера с бананами. Экспертами установлено, что обнаруженное вещество - кокаин. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. МВД ранее сообщило, что в прибывшей из Эквадора партии было более 61 килограмма кокаина.
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россия, латинская америка, санкт-петербург, мвд, фтс россии
РОССИЯ, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МВД, ФТС России
11:00 14.05.2025
 
В порту Петербурга пресекли контрабанду кокаина на 500 миллионов рублей

ФТС: таможенники пресекли контрабанду кокаина на 500 млн руб в порту Петербурга

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФТС России
ФТС России - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - ПРАЙМ. Таможенники пресекли контрабанду 50 килограмм кокаина из Латинской Америки на полмиллиарда рублей в порту Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).
"Сотрудниками Балтийской таможни совместно с МВД России пресекли контрабанду 50 кг кокаина. Стоимость партии на черном рынке превышает 500 млн рублей", - говорится в сообщении.
Добавляется, что судно с незаконным грузом прибыло из Латинской Америки в Большой порт Санкт-Петербург. В ходе таможенного контроля таможенники выявили 50 брикетов с белым порошкообразным веществом в специально оборудованном тайнике в технических полостях контейнера с бананами. Экспертами установлено, что обнаруженное вещество - кокаин.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.
МВД ранее сообщило, что в прибывшей из Эквадора партии было более 61 килограмма кокаина.
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