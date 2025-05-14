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Урожай персика, черешни и сливы в Крыму будет меньше на 20%
Урожай персика, черешни и сливы в Крыму будет меньше на 20% - 14.05.2025, ПРАЙМ
Урожай персика, черешни и сливы в Крыму будет меньше на 20%
Ранний урожай косточковых культур - персика, черешни и сливы - в Крыму будет меньше на 20% из-за апрельских и майских заморозков, заявил министр сельского... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T07:53+0300
2025-05-14T07:53+0300
2025-05-14T07:53+0300
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - ПРАЙМ. Ранний урожай косточковых культур - персика, черешни и сливы - в Крыму будет меньше на 20% из-за апрельских и майских заморозков, заявил министр сельского хозяйства региона Денис Кратюк.
"Первыми из-за заморозков пострадали ранние косточковые культуры: черешня, слива и, конечно же, наш крымский персик. На данный момент имеем минус 15-20% черешни и минус 20% по персику и сливе", - сказал журналистам Кратюк.
Больше всего, по словам министра, от заморозков пострадали сады в Бахчисарайском, Симферопольском, Кировском, Нижнегорском и Красногвардейском районах.
Во вторник заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко сообщила РИА Новости, что длительная засуха и заморозки отрицательным образом сказались на озимых и яровых зерновых, что приведет к снижению урожайности культур.
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сельское хозяйство, общество
Сельское хозяйство, Экономика, Общество
Урожай персика, черешни и сливы в Крыму будет меньше на 20%
Кратюк: ранний урожай косточковых культур в Крыму будет меньше на 20% из-за заморозков
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - ПРАЙМ. Ранний урожай косточковых культур - персика, черешни и сливы - в Крыму будет меньше на 20% из-за апрельских и майских заморозков, заявил министр сельского хозяйства региона Денис Кратюк.
"Первыми из-за заморозков пострадали ранние косточковые культуры: черешня, слива и, конечно же, наш крымский персик. На данный момент имеем минус 15-20% черешни и минус 20% по персику и сливе", - сказал журналистам Кратюк.
Больше всего, по словам министра, от заморозков пострадали сады в Бахчисарайском, Симферопольском, Кировском, Нижнегорском и Красногвардейском районах.
Во вторник заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко сообщила РИА Новости, что длительная засуха и заморозки отрицательным образом сказались на озимых и яровых зерновых, что приведет к снижению урожайности культур.