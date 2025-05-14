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Госдума ратифицировала соглашение с Лаосом о военном сотрудничестве - 14.05.2025, ПРАЙМ
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Госдума ратифицировала соглашение с Лаосом о военном сотрудничестве
Госдума ратифицировала соглашение с Лаосом о военном сотрудничестве - 14.05.2025, ПРАЙМ
Госдума ратифицировала соглашение с Лаосом о военном сотрудничестве
Госдума на пленарном заседании ратифицировала соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Лаосской Народно-Демократической Республики... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T13:09+0300
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общество
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лаос
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании ратифицировала соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Лаосской Народно-Демократической Республики о военном сотрудничестве. В документах предлагается ратифицировать соглашение, подписанное в городе Москве 13 августа 2024 года. Правительство РФ в пояснительной записке к законопроекту отмечает, что ратификация соглашения будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между Россией и Лаосом в военной области, обеспечит правовую основу, необходимую для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества, обеспечит защиту интересов граждан РФ, выполняющих задачи в рамках реализации данного соглашения.
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россия, общество , рф, лаос, госдума
РОССИЯ, Общество , РФ, Лаос, Госдума
13:09 14.05.2025
 
Госдума ратифицировала соглашение с Лаосом о военном сотрудничестве

Госдума ратифицировала соглашение о военном сотрудничестве с Лаосом

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании ратифицировала соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Лаосской Народно-Демократической Республики о военном сотрудничестве.
В документах предлагается ратифицировать соглашение, подписанное в городе Москве 13 августа 2024 года.
Правительство РФ в пояснительной записке к законопроекту отмечает, что ратификация соглашения будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между Россией и Лаосом в военной области, обеспечит правовую основу, необходимую для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества, обеспечит защиту интересов граждан РФ, выполняющих задачи в рамках реализации данного соглашения.
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