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Лавров прокомментировал решение ИКАО по MH17

Лавров прокомментировал решение ИКАО по MH17 - 14.05.2025, ПРАЙМ

Лавров прокомментировал решение ИКАО по MH17

Решение совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по делу о крушении малайзийского боинга специально было озвучено именно сейчас, чтобы... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T17:35+0300

2025-05-14T17:35+0300

2025-05-14T17:35+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Решение совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по делу о крушении малайзийского боинга специально было озвучено именно сейчас, чтобы попытаться омрачить визит премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в РФ, но сделать это не удалось, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Ранее совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) назвал Россию ответственной за крушение рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о компенсациях, утверждает кабмин Нидерландов. "Конечно, не случайность. Всем понятно, что это сделано специально, чтобы попытаться омрачить визит. Это не удалось. Наши малайзийские друзья прекрасно понимают, о чем идет речь. На протяжении всех этих лет мы с ними были в очень тесном контакте, они видят, что те, кто занялся этим расследованием, делали это нечистоплотно", - сказал Лавров журналистам. Так он ответил на вопрос о том, случайно ли, что решение ИКАО было принято накануне российско-малайзийских переговоров. Ибрагим 13 мая прибыл в РФ с официальным визитом. Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьера Малайзии состоялись в среду в Кремле. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. При этом Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.

https://1prime.ru/20250513/mid-857541586.html

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россия, рф, малайзия, украина, сергей лавров, владимир путин, мид рф, икао