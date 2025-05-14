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Литва с 2026 года хочет выделять 5-6% ВВП на оборонные расходы
Литва с 2026 года хочет выделять 5-6% ВВП на оборонные расходы - 14.05.2025, ПРАЙМ
Литва с 2026 года хочет выделять 5-6% ВВП на оборонные расходы
Власти Литвы планируют со следующего года тратить от пяти до шести процентов ВВП на оборонные расходы, заявила в среду литовский министр обороны Довиле... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T23:52+0300
2025-05-14T23:52+0300
2025-05-14T23:52+0300
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ВАШИНГТОН, 14 мая - ПРАЙМ. Власти Литвы планируют со следующего года тратить от пяти до шести процентов ВВП на оборонные расходы, заявила в среду литовский министр обороны Довиле Шакалене. "Мы объявили, что со следующего года у нас будет между пятью и шестью процентами ВВП (на оборону - ред.). Сейчас у нас четыре процента", - сказала Шакалене в ходе дискуссии в американском аналитическом центре "Атлантический совет"*. По ее словам, Литва выступает за то, чтобы все страны НАТО вняли призывам президента США Дональда Трампа и повысили оборонные расходы до 5% ВВП. Шакалене также уточнила, что Литва в настоящее время приобретает 20% военной промышленности у США, а 80% - у европейских стран, таких как Германия, Франция, Норвегия, Польша, Швеция, Финляндия и других. Она напомнила, что развертываемая в Литве бригада бундесвера по-прежнему намерена достичь полной оперативной готовности к концу 2027 года, кроме того, Вильнюс работает над разработкой литовской дивизии к 2030 году. Недавний выход из конвенций по кассетным боеприпасам и противопехотным минам глава минобороны Литвы назвала увеличением числа "доступных для обороны страны мер". В январе литовский президент Гитанас Науседа утверждал, что Вильнюс намерен увеличить оборонные расходы до 5-6% только в 2026-2030 годах. Ранее Науседа призвал на следующем саммите альянса в Гааге утвердить обязательство всех стран НАТО выделять по 0,25% ВВП на помощь Украине и по 3% ВВП на оборонные расходы.* Признан в РФ нежелательной организацией
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литва, сша
Литва с 2026 года хочет выделять 5-6% ВВП на оборонные расходы
Литва со следующего года хочет выделять 5-6% ВВП на оборонные расходы
ВАШИНГТОН, 14 мая - ПРАЙМ. Власти Литвы планируют со следующего года тратить от пяти до шести процентов ВВП на оборонные расходы, заявила в среду литовский министр обороны Довиле Шакалене.
"Мы объявили, что со следующего года у нас будет между пятью и шестью процентами ВВП (на оборону - ред.). Сейчас у нас четыре процента", - сказала Шакалене в ходе дискуссии в американском аналитическом центре "Атлантический совет"*.
По ее словам, Литва выступает за то, чтобы все страны НАТО вняли призывам президента США Дональда Трампа и повысили оборонные расходы до 5% ВВП.
Готовится к конфликту. Литва предупредила НАТО о новой "российской угрозе"
Шакалене также уточнила, что Литва в настоящее время приобретает 20% военной промышленности у США, а 80% - у европейских стран, таких как Германия, Франция, Норвегия, Польша, Швеция, Финляндия и других.
Она напомнила, что развертываемая в Литве бригада бундесвера по-прежнему намерена достичь полной оперативной готовности к концу 2027 года, кроме того, Вильнюс работает над разработкой литовской дивизии к 2030 году.
Недавний выход из конвенций по кассетным боеприпасам и противопехотным минам глава минобороны Литвы назвала увеличением числа "доступных для обороны страны мер".
В январе литовский президент Гитанас Науседа утверждал, что Вильнюс намерен увеличить оборонные расходы до 5-6% только в 2026-2030 годах. Ранее Науседа призвал на следующем саммите альянса в Гааге утвердить обязательство всех стран НАТО выделять по 0,25% ВВП на помощь Украине и по 3% ВВП на оборонные расходы.
* Признан в РФ нежелательной организацией