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В Минсельхозе рассказали, как майская непогода повлияла на урожай

В Минсельхозе рассказали, как майская непогода повлияла на урожай - 14.05.2025, ПРАЙМ

В Минсельхозе рассказали, как майская непогода повлияла на урожай

Непогода в мае нынешнего года повлияла на урожай в РФ не в таком объеме, как в прошлом году, пока погибло чуть больше 100 тысяч гектаров посевов, и практически... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T16:53+0300

2025-05-14T16:53+0300

2025-05-14T17:35+0300

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сельское хозяйство

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Непогода в мае нынешнего года повлияла на урожай в РФ не в таком объеме, как в прошлом году, пока погибло чуть больше 100 тысяч гектаров посевов, и практически все они уже пересеяны, сообщила журналистам министр сельского хозяйства России Оксана Лут."Она (непогода - ред.) повлияла уже не в таком объеме, как в прошлом году. А в этом году пока у нас погибло чуть больше 100 тысяч гектаров. В прошлом году... было больше миллиона. То есть фактически 10% от гибели прошлого года", - сказала Лут, отвечая на вопрос, сильно ли майская непогода повлияла на урожай.Министр сельского хозяйства отметила, что в нынешнем году от плохой погоды пострадали все регионы РФ, в том числе и черноземные. "Но мы практически все пересеяли, почти не осталось площадей без пересева", - подчеркнула она. Следующим риском для урожая является влага. "Если будет влага, в принципе, все компенсируется", - заверила Лут.Ранее в мае глава министерства говорила, что прогноз по урожаю на 2025 год будет дан после того, как полностью закончатся посевные работы.По данным Росстата (без учета новых регионов), сбор зерна в РФ в 2024 году составил 125,9 миллиона тонн (144,9 миллиона тонн в 2023 году), в том числе 82,6 миллиона тонн пшеницы (92,8 миллиона тонн).

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сельское хозяйство, рф, оксана лут