Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минсельхозе рассказали, как майская непогода повлияла на урожай - 14.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250514/lut-857570422.html
В Минсельхозе рассказали, как майская непогода повлияла на урожай
В Минсельхозе рассказали, как майская непогода повлияла на урожай - 14.05.2025, ПРАЙМ
В Минсельхозе рассказали, как майская непогода повлияла на урожай
Непогода в мае нынешнего года повлияла на урожай в РФ не в таком объеме, как в прошлом году, пока погибло чуть больше 100 тысяч гектаров посевов, и практически... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T16:53+0300
2025-05-14T17:35+0300
экономика
сельское хозяйство
рф
оксана лут
https://cdnn.1prime.ru/img/76239/85/762398509_0:11:3521:1991_1920x0_80_0_0_8b494e157796df82e241fea1e79a854f.jpg
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Непогода в мае нынешнего года повлияла на урожай в РФ не в таком объеме, как в прошлом году, пока погибло чуть больше 100 тысяч гектаров посевов, и практически все они уже пересеяны, сообщила журналистам министр сельского хозяйства России Оксана Лут."Она (непогода - ред.) повлияла уже не в таком объеме, как в прошлом году. А в этом году пока у нас погибло чуть больше 100 тысяч гектаров. В прошлом году... было больше миллиона. То есть фактически 10% от гибели прошлого года", - сказала Лут, отвечая на вопрос, сильно ли майская непогода повлияла на урожай.Министр сельского хозяйства отметила, что в нынешнем году от плохой погоды пострадали все регионы РФ, в том числе и черноземные. "Но мы практически все пересеяли, почти не осталось площадей без пересева", - подчеркнула она. Следующим риском для урожая является влага. "Если будет влага, в принципе, все компенсируется", - заверила Лут.Ранее в мае глава министерства говорила, что прогноз по урожаю на 2025 год будет дан после того, как полностью закончатся посевные работы.По данным Росстата (без учета новых регионов), сбор зерна в РФ в 2024 году составил 125,9 миллиона тонн (144,9 миллиона тонн в 2023 году), в том числе 82,6 миллиона тонн пшеницы (92,8 миллиона тонн).
https://1prime.ru/20250513/minselkhoz-857516170.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76239/85/762398509_426:0:3093:2000_1920x0_80_0_0_a44e5b415333db8f83abf4274758b277.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, рф, оксана лут
Экономика, Сельское хозяйство, РФ, Оксана Лут
16:53 14.05.2025 (обновлено: 17:35 14.05.2025)
 
В Минсельхозе рассказали, как майская непогода повлияла на урожай

Лут: непогода в мае повлияла на урожай в России не в таком объеме, как в прошлом году

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВесенние полевые работы на полях Ростовской области
Весенние полевые работы на полях Ростовской области - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Непогода в мае нынешнего года повлияла на урожай в РФ не в таком объеме, как в прошлом году, пока погибло чуть больше 100 тысяч гектаров посевов, и практически все они уже пересеяны, сообщила журналистам министр сельского хозяйства России Оксана Лут.
"Она (непогода - ред.) повлияла уже не в таком объеме, как в прошлом году. А в этом году пока у нас погибло чуть больше 100 тысяч гектаров. В прошлом году... было больше миллиона. То есть фактически 10% от гибели прошлого года", - сказала Лут, отвечая на вопрос, сильно ли майская непогода повлияла на урожай.
Министр сельского хозяйства отметила, что в нынешнем году от плохой погоды пострадали все регионы РФ, в том числе и черноземные. "Но мы практически все пересеяли, почти не осталось площадей без пересева", - подчеркнула она. Следующим риском для урожая является влага. "Если будет влага, в принципе, все компенсируется", - заверила Лут.
Ранее в мае глава министерства говорила, что прогноз по урожаю на 2025 год будет дан после того, как полностью закончатся посевные работы.
По данным Росстата (без учета новых регионов), сбор зерна в РФ в 2024 году составил 125,9 миллиона тонн (144,9 миллиона тонн в 2023 году), в том числе 82,6 миллиона тонн пшеницы (92,8 миллиона тонн).
Сбор яблок - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
Минсельхоз оценил влияние заморозков на урожай плодовых культур на Кубани
Вчера, 12:05
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРФОксана Лут
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала