https://1prime.ru/20250514/makron-857543853.html
Макрон заявил, что у Запада нет законных рамок для изъятия активов России
Макрон заявил, что у Запада нет законных рамок для изъятия активов России - 14.05.2025, ПРАЙМ
Макрон заявил, что у Запада нет законных рамок для изъятия активов России
Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что у Запада "нет законных рамок для изъятия замороженных активов РФ". | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T04:42+0300
2025-05-14T04:42+0300
2025-05-14T04:42+0300
финансы
экономика
россия
рф
запад
париж
эммануэль макрон
сергей лавров
ес
euroclear
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857543853.jpg?1747186952
ПАРИЖ, 14 мая - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что у Запада "нет законных рамок для изъятия замороженных активов РФ".
"У нас нет законных рамок для использования замороженных российских активов. Это не было бы хорошим решением", - сказал он в интервью телеканалу TF1 в ответ на вопрос о возможном использовании Западом самих активов, а не только доходов от них.
При этом он не исключил, что после окончания конфликта они могут быть использованы для восстановления Украины.
После начала СВО ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
рф
запад
париж
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, запад, париж, эммануэль макрон, сергей лавров, ес, euroclear, мид рф
Финансы, Экономика, РОССИЯ, РФ, ЗАПАД, Париж, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, ЕС, Euroclear, МИД РФ
Макрон заявил, что у Запада нет законных рамок для изъятия активов России
Макрон: у Запада нет законных рамок для изъятия замороженных активов России
ПАРИЖ, 14 мая - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что у Запада "нет законных рамок для изъятия замороженных активов РФ".
"У нас нет законных рамок для использования замороженных российских активов. Это не было бы хорошим решением", - сказал он в интервью телеканалу TF1 в ответ на вопрос о возможном использовании Западом самих активов, а не только доходов от них.
При этом он не исключил, что после окончания конфликта они могут быть использованы для восстановления Украины.
После начала СВО ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.