https://1prime.ru/20250514/makron-857543853.html

Макрон заявил, что у Запада нет законных рамок для изъятия активов России

Макрон заявил, что у Запада нет законных рамок для изъятия активов России - 14.05.2025, ПРАЙМ

Макрон заявил, что у Запада нет законных рамок для изъятия активов России

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что у Запада "нет законных рамок для изъятия замороженных активов РФ". | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T04:42+0300

2025-05-14T04:42+0300

2025-05-14T04:42+0300

финансы

экономика

россия

рф

запад

париж

эммануэль макрон

сергей лавров

ес

euroclear

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857543853.jpg?1747186952

ПАРИЖ, 14 мая - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что у Запада "нет законных рамок для изъятия замороженных активов РФ". "У нас нет законных рамок для использования замороженных российских активов. Это не было бы хорошим решением", - сказал он в интервью телеканалу TF1 в ответ на вопрос о возможном использовании Западом самих активов, а не только доходов от них. При этом он не исключил, что после окончания конфликта они могут быть использованы для восстановления Украины. После начала СВО ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

рф

запад

париж

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, запад, париж, эммануэль макрон, сергей лавров, ес, euroclear, мид рф