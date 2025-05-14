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Макрон заявил, что у Запада нет законных рамок для изъятия активов России - 14.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Макрон заявил, что у Запада нет законных рамок для изъятия активов России
Макрон заявил, что у Запада нет законных рамок для изъятия активов России - 14.05.2025, ПРАЙМ
Макрон заявил, что у Запада нет законных рамок для изъятия активов России
Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что у Запада "нет законных рамок для изъятия замороженных активов РФ". | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T04:42+0300
2025-05-14T04:42+0300
финансы
экономика
россия
рф
запад
париж
эммануэль макрон
сергей лавров
ес
euroclear
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ПАРИЖ, 14 мая - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что у Запада "нет законных рамок для изъятия замороженных активов РФ". "У нас нет законных рамок для использования замороженных российских активов. Это не было бы хорошим решением", - сказал он в интервью телеканалу TF1 в ответ на вопрос о возможном использовании Западом самих активов, а не только доходов от них. При этом он не исключил, что после окончания конфликта они могут быть использованы для восстановления Украины. После начала СВО ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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финансы, россия, рф, запад, париж, эммануэль макрон, сергей лавров, ес, euroclear, мид рф
Финансы, Экономика, РОССИЯ, РФ, ЗАПАД, Париж, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, ЕС, Euroclear, МИД РФ
04:42 14.05.2025
 
Макрон заявил, что у Запада нет законных рамок для изъятия активов России

Макрон: у Запада нет законных рамок для изъятия замороженных активов России

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ПАРИЖ, 14 мая - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что у Запада "нет законных рамок для изъятия замороженных активов РФ".
"У нас нет законных рамок для использования замороженных российских активов. Это не было бы хорошим решением", - сказал он в интервью телеканалу TF1 в ответ на вопрос о возможном использовании Западом самих активов, а не только доходов от них.
При этом он не исключил, что после окончания конфликта они могут быть использованы для восстановления Украины.
После начала СВО ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯРФЗАПАДПарижЭммануэль МакронСергей ЛавровЕСEuroclearМИД РФ
 
 
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