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Малайзия поручила министру плантаций координировать отношения с Россией

Малайзия поручила министру плантаций координировать отношения с Россией - 14.05.2025, ПРАЙМ

Малайзия поручила министру плантаций координировать отношения с Россией

Малайзия поручила министру плантаций и сырьевых товаров Джохари Абдулу Гани координировать отношения с РФ, передает малайзийское агентство Bernama. | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T06:25+0300

2025-05-14T06:25+0300

2025-05-14T06:25+0300

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ДЖАКАРТА, 14 мая - ПРАЙМ. Малайзия поручила министру плантаций и сырьевых товаров Джохари Абдулу Гани координировать отношения с РФ, передает малайзийское агентство Bernama. Накануне в Россию с официальным визитом прибыл премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин 14 мая проведет в Москве переговоры с премьер-министром Малайзии. По данным Bernama, премьера сопровождают министр иностранных дел Малайзии Мохамад Хасан, министр сельского хозяйства и продовольственной безопасности Мохамад Сабу, министр науки, технологий и инноваций Чанг Лих Канг, министр высшего образования Замбри Абдул Кадир, а также министр плантаций и сырьевых товаров Джохари Абдул Гани. "В своей краткой речи Джохари сказал, что он назначен министром-координатором по России, что призвано содействовать торговому взаимодействию с Россией в условиях продолжающихся санкций (США - ред.)", - пишет издание. Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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мировая экономика, россия, малайзия, запад, рф, владимир путин