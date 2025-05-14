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Стоимость меди снижается после роста в предыдущий день

Стоимость меди снижается после роста в предыдущий день - 14.05.2025, ПРАЙМ

Стоимость меди снижается после роста в предыдущий день

Стоимость меди в среду снижается после роста на 2% в предыдущий торговый день, свидетельствуют данные торгов. | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T08:56+0300

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2025-05-14T08:56+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Стоимость меди в среду снижается после роста на 2% в предыдущий торговый день, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.49 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,64%, до 4,693 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов вторника медь выросла в цене на 2%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,83%, до 9 599,5 доллара, алюминия - на 0,4%, до 2 490 долларов, стоимость цинка - на 0,93%, до 2 705 долларов. Инвесторы обратили внимание на заявление президента США Дональда Трампа во вторник о том, что Китай по итогам переговоров в Женеве согласился открыть свой рынок для американских товаров, однако стороны продолжают работу над деталями соглашения. Китай - крупнейший потребитель и импортер на рынке меди, поэтому инвесторы следят за макроэкономическими новостями по стране.

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рынок, торги, китай, сша, дональд трамп, comex