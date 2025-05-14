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МИД Малайзии надеется на потепление отношений с Россией

МИД Малайзии надеется на потепление отношений с Россией - 14.05.2025, ПРАЙМ

МИД Малайзии надеется на потепление отношений с Россией

Односторонние санкции США мешают в полной мере реализовать потенциал российско-малайзийских отношений, Куала-Лумпур надеется на потепление между Москвой и... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T06:04+0300

2025-05-14T06:04+0300

2025-05-14T06:04+0300

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ДЖАКАРТА, 14 мая - ПРАЙМ. Односторонние санкции США мешают в полной мере реализовать потенциал российско-малайзийских отношений, Куала-Лумпур надеется на потепление между Москвой и Вашингтоном, заявил министр иностранных дел Малайзии Мохамад Хасан по прибытии в Россию. "У Малайзии и России давние отношения, но они не процветают так, как могли бы, из-за односторонних санкций, введенных против России Соединенными Штатами. Здесь есть большой потенциал, и мы должны быть готовы изучить эти возможности. Если отношения между США и Россией улучшатся, мы должны быть готовы извлечь из этого выгоду. Нынешний подход Вашингтона отличается от подходов предыдущих администраций, и я считаю, что если связи нормализуются, то Малайзия значительно выиграет", - приводит слова дипломата малайзийское агентство Bernama. Глава МИД добавил, что развитие отношений с Россией открывает для Малайзии "огромные неиспользованные возможности благодаря разнообразным ресурсам и технологическим преимуществам (РФ - ред.), в том числе в сельском хозяйстве и других секторах". Во вторник в Россию прибыл премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин 14 мая проведет в Москве переговоры с премьер-министром Малайзии. Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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россия, мировая экономика, малайзия, сша, москва, владимир путин, мид