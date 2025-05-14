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В Минпромторге рассказали о доработке самолета "Байкал"

В Минпромторге рассказали о доработке самолета "Байкал" - 14.05.2025, ПРАЙМ

В Минпромторге рассказали о доработке самолета "Байкал"

Легкий многоцелевой самолет "Байкал", его двигатель и винты будут доработаны с учетом замечаний от летчиков-испытателей, сообщил Минпромторг РФ на фоне... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T13:26+0300

2025-05-14T13:26+0300

2025-05-14T13:31+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Легкий многоцелевой самолет "Байкал", его двигатель и винты будут доработаны с учетом замечаний от летчиков-испытателей, сообщил Минпромторг РФ на фоне заявления вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Трутнев ранее в среду на расширенном заседании комитета Госдумы по Дальнему Востоку и Арктике сообщил, что ситуация с производством самолета "Байкал" на сегодняшний день зашла в тупик. "Минпромторг России напоминает, что 9 апреля 2025 года заключен государственный контракт с АО "УЗГА" на выполнение ОКР "Создание легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 (Байкал) с отечественной силовой установкой". В рамках государственного контакта будут изготовлены новые и доработаны существующие опытные образцы двигателя Вк-800СМ, воздушного винта АВ-901 и самолета ЛМС-901 (Байкал), проведены сертификационные работы, подготовлена документация с целью получения сертификатов типа, а также одобрений главного изменения по расширению области их применения", - сообщил Минпромторг. Минпромторг РФ в марте объявил конкурс на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР), в рамках которой будут проведены доработка и оснащение самолета "Байкал" силовой установкой и воздушным винтом российского производства. По окончании торгов была подана одна заявка - от Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). Итоги подведены 27 марта. Цена контракта составила 10,4 миллиарда рублей. Алиханов в сентябре прошлого года сообщал, что сертификация самолетов "Байкал" и поставка первых пяти воздушных судов ожидаются в 2026 году. В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 февраля 2025 года принять решения для ускорения разработки и производства самолетов для малой авиации, в том числе модели "Байкал". Девятиместный самолет "Байкал" создается для местных воздушных линий и должен заменить "кукурузник" Ан-2. Самолет разработала компания "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом, производить его планируется на Уральском заводе гражданской авиации.

https://1prime.ru/20250513/boeing-857536259.html

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бизнес, россия, промышленность, рф, дальний восток, арктика, владимир путин, минпромторг, госдума, узга