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Минсельхоз отметил рост производства вакцин для животных в России

Минсельхоз отметил рост производства вакцин для животных в России - 14.05.2025, ПРАЙМ

Минсельхоз отметил рост производства вакцин для животных в России

Выпуск вакцин для животных в России увеличился на 73% в 2024 году по сравнению с прошлым годом, до 32,4 миллиарда доз, сообщает Минсельхоз РФ. | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T10:33+0300

2025-05-14T10:33+0300

2025-05-14T10:33+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Выпуск вакцин для животных в России увеличился на 73% в 2024 году по сравнению с прошлым годом, до 32,4 миллиарда доз, сообщает Минсельхоз РФ. "В прошлом году в России выпустили 32,4 миллиарда доз иммунобиологических лекарственных препаратов для ветеринарии. Это на 73% больше, чем в 2023 году. В первом квартале этого года объем производства вакцин составил 6,3 миллиарда доз", - говорится в сообщении. Там отметили, что министерство ежегодно закупает и поставляет в регионы порядка 73 наименований отечественных вакцин против особо опасных и основных экономически значимых заболеваний животных, таких как бешенство, сибирская язва, бруцеллез, лептоспироз и другие. "Российские компании активно замещают импортные ветпрепараты и наращивают внутреннее производство как для сельскохозяйственных, так и для домашних животных. По данным Россельхознадзора, в первом квартале 2025 года выпуск вакцин против бешенства для собак и кошек увеличился на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 1 апреля в государственных ветеринарных службах регионов было 3,3 миллиона доз вакцин для профилактической и вынужденной иммунизации собак и кошек от этого заболевания", - отметили в министерстве.

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