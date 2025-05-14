Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: в США переведут деньги от проектов инклюзивности на помощь полиции - 14.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250514/minyust-857578912.html
СМИ: в США переведут деньги от проектов инклюзивности на помощь полиции
СМИ: в США переведут деньги от проектов инклюзивности на помощь полиции - 14.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: в США переведут деньги от проектов инклюзивности на помощь полиции
Министерство юстиции США переводит правоохранительным органам средства, ранее выделенные группам, поддерживающим движение за права трансгендеров и программы... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T20:23+0300
2025-05-14T20:23+0300
сша
минюст сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82697/03/826970310_0:8:640:368_1920x0_80_0_0_a5b0ddaff2da2a872f8d44c2073620dd.jpg
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Министерство юстиции США переводит правоохранительным органам средства, ранее выделенные группам, поддерживающим движение за права трансгендеров и программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), сообщает телеканал Fox News Digital со ссылкой на неназванного чиновника ведомства. Как рассказал чиновник телеканалу, минюст под руководством генерального прокурора Пэм Бонди не будет "тратить впустую" средства на DEI. "Министерство юстиции под руководством Пэм Бонди не будет тратить неограниченные средства на проекты DEI, которые не создают безопасность для американцев... Мы будем использовать наши деньги, чтобы убрать преступников с улиц, конфисковать наркотики и в некоторых случаях финансировать программы, которые оказывают ощутимое влияние для пострадавших от преступлений", - цитирует телеканал неназванного чиновника минюста. Fox News Digital напоминает, что Пэм Бонди в первый день на своем посту в феврале постановила ликвидировать в министерстве юстиции все программы, связанные с политикой разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Бонди также потребовала убрать любые упоминания DEI из программ обучения. Трамп в конце января отменил в американском правительстве так называемую политику "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика DEI-инициатив может нарушать гражданские права, убежден американский лидер.
https://1prime.ru/20250408/fortune-856481354.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82697/03/826970310_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_76d21ffc30e0124ef1941ff8c1c6c461.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, минюст сша
США, Минюст США
20:23 14.05.2025
 
СМИ: в США переведут деньги от проектов инклюзивности на помощь полиции

Fox: Минюст США переводит деньги от проектов инклюзивности на помощь полиции

© flickr.com / geetarchurchyМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© flickr.com / geetarchurchy
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Министерство юстиции США переводит правоохранительным органам средства, ранее выделенные группам, поддерживающим движение за права трансгендеров и программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), сообщает телеканал Fox News Digital со ссылкой на неназванного чиновника ведомства.
Как рассказал чиновник телеканалу, минюст под руководством генерального прокурора Пэм Бонди не будет "тратить впустую" средства на DEI.
"Министерство юстиции под руководством Пэм Бонди не будет тратить неограниченные средства на проекты DEI, которые не создают безопасность для американцев... Мы будем использовать наши деньги, чтобы убрать преступников с улиц, конфисковать наркотики и в некоторых случаях финансировать программы, которые оказывают ощутимое влияние для пострадавших от преступлений", - цитирует телеканал неназванного чиновника минюста.
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
Минюст США закрыл подразделение по расследованиям с криптовалютами
8 апреля, 16:20
Fox News Digital напоминает, что Пэм Бонди в первый день на своем посту в феврале постановила ликвидировать в министерстве юстиции все программы, связанные с политикой разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Бонди также потребовала убрать любые упоминания DEI из программ обучения.
Трамп в конце января отменил в американском правительстве так называемую политику "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика DEI-инициатив может нарушать гражданские права, убежден американский лидер.
 
СШАМинюст США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала