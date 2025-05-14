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СМИ: в США переведут деньги от проектов инклюзивности на помощь полиции

СМИ: в США переведут деньги от проектов инклюзивности на помощь полиции - 14.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: в США переведут деньги от проектов инклюзивности на помощь полиции

Министерство юстиции США переводит правоохранительным органам средства, ранее выделенные группам, поддерживающим движение за права трансгендеров и программы... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T20:23+0300

2025-05-14T20:23+0300

2025-05-14T20:23+0300

сша

минюст сша

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Министерство юстиции США переводит правоохранительным органам средства, ранее выделенные группам, поддерживающим движение за права трансгендеров и программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), сообщает телеканал Fox News Digital со ссылкой на неназванного чиновника ведомства. Как рассказал чиновник телеканалу, минюст под руководством генерального прокурора Пэм Бонди не будет "тратить впустую" средства на DEI. "Министерство юстиции под руководством Пэм Бонди не будет тратить неограниченные средства на проекты DEI, которые не создают безопасность для американцев... Мы будем использовать наши деньги, чтобы убрать преступников с улиц, конфисковать наркотики и в некоторых случаях финансировать программы, которые оказывают ощутимое влияние для пострадавших от преступлений", - цитирует телеканал неназванного чиновника минюста. Fox News Digital напоминает, что Пэм Бонди в первый день на своем посту в феврале постановила ликвидировать в министерстве юстиции все программы, связанные с политикой разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Бонди также потребовала убрать любые упоминания DEI из программ обучения. Трамп в конце января отменил в американском правительстве так называемую политику "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика DEI-инициатив может нарушать гражданские права, убежден американский лидер.

https://1prime.ru/20250408/fortune-856481354.html

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сша, минюст сша