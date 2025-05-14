https://1prime.ru/20250514/mishustin-857550544.html

Мишустин назвал сохранение здоровья россиян приоритетом госполитики

Мишустин назвал сохранение здоровья россиян приоритетом госполитики - 14.05.2025, ПРАЙМ

Мишустин назвал сохранение здоровья россиян приоритетом госполитики

Народосбережение и сохранение здоровья россиян сегодня являются приоритетами государственной политики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T10:38+0300

2025-05-14T10:38+0300

2025-05-14T10:38+0300

россия

общество

москва

михаил мишустин

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Народосбережение и сохранение здоровья россиян сегодня являются приоритетами государственной политики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сбережение народа, сохранение здоровья россиян - приоритеты государственной политики. Основа благополучной жизни каждого человека. Ваше пристальное внимание к этой социально значимой теме заслуживает искреннего уважения", - сказал Мишустин в своем приветствии участникам ХХ Всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России". Он особо отметил, что форум проходит в Год защитника Отечества и празднования 80-летия Великой Победы. "В центре внимания профессиональных объединений и делового сообщества ряд важных вопросов, среди которых механизмы создания условий для продолжительной и активной жизни наших граждан, внедрение современных технологий в отрасль, формирование культуры здоровья. А также - социальная поддержка и комплексная реабилитация участников специальной военной операции и их семей", - указал премьер. Он добавил, что рассчитывает на то, что форум будет способствовать разработке эффективных решений и стратегий в сфере здравоохранения, а рекомендации, подготовленные его участниками, найдут широкое практическое применение. "Желаю участникам плодотворной работы, конструктивного общения и новых успехов", - сказал Мишустин.

https://1prime.ru/20250506/mishustin-857310233.html

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россия, общество , москва, михаил мишустин