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Мишустин назвал сохранение здоровья россиян приоритетом госполитики
Мишустин назвал сохранение здоровья россиян приоритетом госполитики - 14.05.2025, ПРАЙМ
Мишустин назвал сохранение здоровья россиян приоритетом госполитики
Народосбережение и сохранение здоровья россиян сегодня являются приоритетами государственной политики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T10:38+0300
2025-05-14T10:38+0300
2025-05-14T10:38+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Народосбережение и сохранение здоровья россиян сегодня являются приоритетами государственной политики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сбережение народа, сохранение здоровья россиян - приоритеты государственной политики. Основа благополучной жизни каждого человека. Ваше пристальное внимание к этой социально значимой теме заслуживает искреннего уважения", - сказал Мишустин в своем приветствии участникам ХХ Всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России". Он особо отметил, что форум проходит в Год защитника Отечества и празднования 80-летия Великой Победы. "В центре внимания профессиональных объединений и делового сообщества ряд важных вопросов, среди которых механизмы создания условий для продолжительной и активной жизни наших граждан, внедрение современных технологий в отрасль, формирование культуры здоровья. А также - социальная поддержка и комплексная реабилитация участников специальной военной операции и их семей", - указал премьер. Он добавил, что рассчитывает на то, что форум будет способствовать разработке эффективных решений и стратегий в сфере здравоохранения, а рекомендации, подготовленные его участниками, найдут широкое практическое применение. "Желаю участникам плодотворной работы, конструктивного общения и новых успехов", - сказал Мишустин.
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россия, общество , москва, михаил мишустин
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Михаил Мишустин
Мишустин назвал сохранение здоровья россиян приоритетом госполитики
Мишустин назвал сохранение здоровья россиян приоритетом государственной политики
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Народосбережение и сохранение здоровья россиян сегодня являются приоритетами государственной политики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сбережение народа, сохранение здоровья россиян - приоритеты государственной политики. Основа благополучной жизни каждого человека. Ваше пристальное внимание к этой социально значимой теме заслуживает искреннего уважения", - сказал Мишустин в своем приветствии участникам ХХ Всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России".
Он особо отметил, что форум проходит в Год защитника Отечества и празднования 80-летия Великой Победы.
"В центре внимания профессиональных объединений и делового сообщества ряд важных вопросов, среди которых механизмы создания условий для продолжительной и активной жизни наших граждан, внедрение современных технологий в отрасль, формирование культуры здоровья. А также - социальная поддержка и комплексная реабилитация участников специальной военной операции и их семей", - указал премьер.
Он добавил, что рассчитывает на то, что форум будет способствовать разработке эффективных решений и стратегий в сфере здравоохранения, а рекомендации, подготовленные его участниками, найдут широкое практическое применение.
"Желаю участникам плодотворной работы, конструктивного общения и новых успехов", - сказал Мишустин.
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