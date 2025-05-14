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Мишустин предложил премьеру Малайзии проработать экономические проекты

Мишустин предложил премьеру Малайзии проработать экономические проекты - 14.05.2025, ПРАЙМ

Мишустин предложил премьеру Малайзии проработать экономические проекты

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом предложил ему проработать новые совместные экономические... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T12:42+0300

2025-05-14T12:42+0300

2025-05-14T12:42+0300

россия

малайзия

москва

михаил мишустин

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом предложил ему проработать новые совместные экономические проекты. "Мы видим хорошие возможности для наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Малайзией, имея в виду энергетику, промышленность, транспортную инфраструктуру, агропромышленный комплекс, цифровую экономику. Предлагаю проработать новые экономические проекты по линии совместной российско-малазийской комиссии. С нашей стороны ее возглавляет министр науки и высшего образования Валерий Фальков", - сказал премьер. Он отметил, что Малайзия - важный партнер России в Юго-Восточной Азии. "Наши отношения основаны на принципах дружбы, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - добавил Мишустин.

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