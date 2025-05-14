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Мишустин предложил премьеру Малайзии проработать экономические проекты - 14.05.2025, ПРАЙМ
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Мишустин предложил премьеру Малайзии проработать экономические проекты
Мишустин предложил премьеру Малайзии проработать экономические проекты - 14.05.2025, ПРАЙМ
Мишустин предложил премьеру Малайзии проработать экономические проекты
Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом предложил ему проработать новые совместные экономические... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T12:42+0300
2025-05-14T12:42+0300
россия
малайзия
москва
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом предложил ему проработать новые совместные экономические проекты. "Мы видим хорошие возможности для наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Малайзией, имея в виду энергетику, промышленность, транспортную инфраструктуру, агропромышленный комплекс, цифровую экономику. Предлагаю проработать новые экономические проекты по линии совместной российско-малазийской комиссии. С нашей стороны ее возглавляет министр науки и высшего образования Валерий Фальков", - сказал премьер. Он отметил, что Малайзия - важный партнер России в Юго-Восточной Азии. "Наши отношения основаны на принципах дружбы, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - добавил Мишустин.
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россия, малайзия, москва, михаил мишустин
РОССИЯ, МАЛАЙЗИЯ, МОСКВА, Михаил Мишустин
12:42 14.05.2025
 
Мишустин предложил премьеру Малайзии проработать экономические проекты

Мишустин предложил премьеру Малайзии проработать совместные экономические проекты

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
Президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
© POOL
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом предложил ему проработать новые совместные экономические проекты.
"Мы видим хорошие возможности для наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Малайзией, имея в виду энергетику, промышленность, транспортную инфраструктуру, агропромышленный комплекс, цифровую экономику. Предлагаю проработать новые экономические проекты по линии совместной российско-малазийской комиссии. С нашей стороны ее возглавляет министр науки и высшего образования Валерий Фальков", - сказал премьер.
Он отметил, что Малайзия - важный партнер России в Юго-Восточной Азии. "Наши отношения основаны на принципах дружбы, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - добавил Мишустин.
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РОССИЯМАЛАЙЗИЯМОСКВАМихаил Мишустин
 
 
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