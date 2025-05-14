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Мишустин оценил число туристов из РФ, посетивших Малайзию в первом квартале

Мишустин оценил число туристов из РФ, посетивших Малайзию в первом квартале - 14.05.2025, ПРАЙМ

Мишустин оценил число туристов из РФ, посетивших Малайзию в первом квартале

Малайзия - очень популярное туристическое направление у граждан РФ, в первом квартале текущего года ее посетили 50 тысяч российских туристов, заявил на встрече... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T12:50+0300

2025-05-14T12:50+0300

2025-05-14T12:50+0300

туризм

россия

малайзия

москва

михаил мишустин

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Малайзия - очень популярное туристическое направление у граждан РФ, в первом квартале текущего года ее посетили 50 тысяч российских туристов, заявил на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом глава российского правительства Михаил Мишустин. "(Мы) заинтересованы в развитии взаимодействия, конечно, в области туризма. Малайзия - очень популярное туристическое направление у граждан РФ. Приведу пример: в первом квартале текущего года ее посетили 50 тысяч российских туристов", - сказал премьер. Он напомнил, что Малайзия включена в перечень стран, гражданам которых в России оформляется единая электронная виза. "Она предусмотрена для деловых, для туристических поездок, но также для участия в научных, в культурных и в спортивных мероприятиях", - добавил он.

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малайзия

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туризм, россия, малайзия, москва, михаил мишустин