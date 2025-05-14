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Мишустин оценил число туристов из РФ, посетивших Малайзию в первом квартале - 14.05.2025, ПРАЙМ
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Мишустин оценил число туристов из РФ, посетивших Малайзию в первом квартале
Мишустин оценил число туристов из РФ, посетивших Малайзию в первом квартале - 14.05.2025, ПРАЙМ
Мишустин оценил число туристов из РФ, посетивших Малайзию в первом квартале
Малайзия - очень популярное туристическое направление у граждан РФ, в первом квартале текущего года ее посетили 50 тысяч российских туристов, заявил на встрече... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T12:50+0300
2025-05-14T12:50+0300
туризм
россия
малайзия
москва
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Малайзия - очень популярное туристическое направление у граждан РФ, в первом квартале текущего года ее посетили 50 тысяч российских туристов, заявил на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом глава российского правительства Михаил Мишустин. "(Мы) заинтересованы в развитии взаимодействия, конечно, в области туризма. Малайзия - очень популярное туристическое направление у граждан РФ. Приведу пример: в первом квартале текущего года ее посетили 50 тысяч российских туристов", - сказал премьер. Он напомнил, что Малайзия включена в перечень стран, гражданам которых в России оформляется единая электронная виза. "Она предусмотрена для деловых, для туристических поездок, но также для участия в научных, в культурных и в спортивных мероприятиях", - добавил он.
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туризм, россия, малайзия, москва, михаил мишустин
Туризм, РОССИЯ, МАЛАЙЗИЯ, МОСКВА, Михаил Мишустин
12:50 14.05.2025
 
Мишустин оценил число туристов из РФ, посетивших Малайзию в первом квартале

Мишустин: Малайзию в первом квартале посетили 50 тысяч российских туристов

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанк" Премьер-министр России М. Мишустин
Премьер-министр России М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Малайзия - очень популярное туристическое направление у граждан РФ, в первом квартале текущего года ее посетили 50 тысяч российских туристов, заявил на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом глава российского правительства Михаил Мишустин.
"(Мы) заинтересованы в развитии взаимодействия, конечно, в области туризма. Малайзия - очень популярное туристическое направление у граждан РФ. Приведу пример: в первом квартале текущего года ее посетили 50 тысяч российских туристов", - сказал премьер.
Он напомнил, что Малайзия включена в перечень стран, гражданам которых в России оформляется единая электронная виза. "Она предусмотрена для деловых, для туристических поездок, но также для участия в научных, в культурных и в спортивных мероприятиях", - добавил он.
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12:42
 
ТуризмРОССИЯМАЛАЙЗИЯМОСКВАМихаил Мишустин
 
 
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