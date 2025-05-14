https://1prime.ru/20250514/mishustin-857556144.html
Мишустин оценил число туристов из РФ, посетивших Малайзию в первом квартале
Мишустин оценил число туристов из РФ, посетивших Малайзию в первом квартале - 14.05.2025, ПРАЙМ
Мишустин оценил число туристов из РФ, посетивших Малайзию в первом квартале
Малайзия - очень популярное туристическое направление у граждан РФ, в первом квартале текущего года ее посетили 50 тысяч российских туристов, заявил на встрече... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T12:50+0300
2025-05-14T12:50+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Малайзия - очень популярное туристическое направление у граждан РФ, в первом квартале текущего года ее посетили 50 тысяч российских туристов, заявил на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом глава российского правительства Михаил Мишустин. "(Мы) заинтересованы в развитии взаимодействия, конечно, в области туризма. Малайзия - очень популярное туристическое направление у граждан РФ. Приведу пример: в первом квартале текущего года ее посетили 50 тысяч российских туристов", - сказал премьер. Он напомнил, что Малайзия включена в перечень стран, гражданам которых в России оформляется единая электронная виза. "Она предусмотрена для деловых, для туристических поездок, но также для участия в научных, в культурных и в спортивных мероприятиях", - добавил он.
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туризм, россия, малайзия, москва, михаил мишустин
Туризм, РОССИЯ, МАЛАЙЗИЯ, МОСКВА, Михаил Мишустин
Мишустин оценил число туристов из РФ, посетивших Малайзию в первом квартале
Мишустин: Малайзию в первом квартале посетили 50 тысяч российских туристов
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Малайзия - очень популярное туристическое направление у граждан РФ, в первом квартале текущего года ее посетили 50 тысяч российских туристов, заявил на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом глава российского правительства Михаил Мишустин.
"(Мы) заинтересованы в развитии взаимодействия, конечно, в области туризма. Малайзия - очень популярное туристическое направление у граждан РФ. Приведу пример: в первом квартале текущего года ее посетили 50 тысяч российских туристов", - сказал премьер.
Он напомнил, что Малайзия включена в перечень стран, гражданам которых в России оформляется единая электронная виза. "Она предусмотрена для деловых, для туристических поездок, но также для участия в научных, в культурных и в спортивных мероприятиях", - добавил он.
Мишустин предложил премьеру Малайзии проработать экономические проекты