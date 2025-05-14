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"Росконгресс": евроинтеграция ведет экономику Молдавии к кризису

"Росконгресс": евроинтеграция ведет экономику Молдавии к кризису - 14.05.2025, ПРАЙМ

"Росконгресс": евроинтеграция ведет экономику Молдавии к кризису

Евроинтеграция и отказ от экономических связей со странами СНГ ведет экономику Молдавии к кризису, - такие выводы содержатся в докладе "Росконгресса" "На пути к | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T00:20+0300

2025-05-14T00:20+0300

2025-05-14T00:20+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Евроинтеграция и отказ от экономических связей со странами СНГ ведет экономику Молдавии к кризису, - такие выводы содержатся в докладе "Росконгресса" "На пути к дезинтеграции: как иностранные интересы разрушают Молдавию", с которым ознакомилось РИА Новости. "Смещение внешнеторговых связей Молдавии в сторону ЕС с одновременным сокращением связей со странами СНГ не привело к экономическому росту, а, напротив, усугубило структурные проблемы экономики и увеличило торговый дефицит страны", – говорится в документе. Авторы отмечают, что экономика Молдавии в настоящее время находится в состоянии стагнации. По данным Всемирного банка, рост ВВП страны в 2024 году составил всего 0,1%, а прогноз на 2025 год был понижен до 0,9%. При этом сельскохозяйственный сектор обрушился на 19%, промышленное производство также показывает отрицательную динамику. А во второй половине 2024 года уже наблюдалась техническая рецессия: снижение ВВП два квартала подряд. Особую обеспокоенность экспертов вызывает ситуация во внешней торговле. "Торговый дефицит Молдавии вырос на 39,9% в годовом исчислении за первые два месяца 2025 года, превысив 1 миллиард долларов. За этот период экспорт сократился на 14,8%, в то время как импорт увеличился на 16%", - говорится в документе. Структура внешнеторгового оборота Молдавии при этом претерпела значительные изменения: если в начале 2010-х годов торговля была более сбалансирована между странами СНГ и Европейским союзом, то к 2024 году наблюдается явный перекос в сторону ЕС. Дополнительные трудности для Молдавии создало прекращение транзита российского газа через Украину, что вынудило страну перейти на более дорогие источники энергии. В результате около трети населения сообщают о невозможности обеспечить достаточное отопление жилья, что является одним из самых высоких показателей в Европе, отмечают авторы доклада. Всемирный банк рекомендовал Молдавии активнее интегрироваться в глобальные цепочки создания стоимости, особенно в фармацевтических и автомобильных секторах. Однако эксперты "Росконгресса" отмечают, что эти цепочки полностью контролируются игроками либо с низкими затратами, включая зарплаты, либо с высокой квалификацией и производительностью труда. Это затрудняет конкуренцию для таких стран, как Молдавия.

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мировая экономика, молдавия, украина, европа, ес, снг, всемирный банк