https://1prime.ru/20250514/mosbirzha-857554191.html

Московская биржа начнет торги фьючерсами на кофе

Московская биржа начнет торги фьючерсами на кофе - 14.05.2025, ПРАЙМ

Московская биржа начнет торги фьючерсами на кофе

Московская биржа в следующий вторник, 20 мая, начинает торги расчетными фьючерсами на кофе сорта арабика, торгуемый на зарубежных рынках, следует из сообщения... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T12:09+0300

2025-05-14T12:09+0300

2025-05-14T12:10+0300

политика

рынок

торги

москва

африка

южная америка

https://cdnn.1prime.ru/img/84039/28/840392811_10:0:3651:2048_1920x0_80_0_0_4e7ad0a643b277d95aecd48cf63b97ca.jpg

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Московская биржа в следующий вторник, 20 мая, начинает торги расчетными фьючерсами на кофе сорта арабика, торгуемый на зарубежных рынках, следует из сообщения торговой площадки. "Двадцатого мая 2025 года на срочном рынке Московской биржи стартуют торги расчетными фьючерсами на кофе. Контракты отражают динамику биржевой цены на кофейные зерна из различных стран Африки, Центральной и Южной Америки, а также других регионов – производителей кофе. Базовый актив – кофе сорта арабика, торгуемый на зарубежных рынках", - сообщает биржа. Котировка фьючерсного контракта исчисляется в долларах за один фунт, лот контракта – 10 фунтов (около 3,1 тысячи рублей), расчеты по контракту производятся в рублях, поясняет биржа. Сроки исполнения контракта - пять раз в год: в феврале, апреле, июне, августе и ноябре. Даты старта торгов фьючерсами инвесторам станут доступны контракты с исполнением в июне и августе, также сообщает биржа. "Кофе – один из самых активно торгуемых в мире товаров, цены на который в этом году находятся на максимумах. Исторически цена кофе демонстрирует высокую волатильность, что делает этот товар привлекательным для трейдеров, которые ищут возможности для создания торговых стратегий, основанных на краткосрочных и долгосрочных трендах", - отмечает биржа. Кофе как биржевой товар используют и те участники рынка, чья деятельность непосредственно связана с импортом, переработкой и продажей кофейного сырья, и для них фьючерс на кофе позволит снизить влияние рыночной волатильности на стабильность бизнес-процессов, заключает торговая площадка.

https://1prime.ru/20250514/yuan-857548628.html

москва

африка

южная америка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, москва, африка, южная америка