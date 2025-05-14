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Московская биржа начнет торги фьючерсами на кофе - 14.05.2025, ПРАЙМ
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Московская биржа начнет торги фьючерсами на кофе
Московская биржа начнет торги фьючерсами на кофе - 14.05.2025, ПРАЙМ
Московская биржа начнет торги фьючерсами на кофе
Московская биржа в следующий вторник, 20 мая, начинает торги расчетными фьючерсами на кофе сорта арабика, торгуемый на зарубежных рынках, следует из сообщения... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T12:09+0300
2025-05-14T12:10+0300
политика
рынок
торги
москва
африка
южная америка
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Московская биржа в следующий вторник, 20 мая, начинает торги расчетными фьючерсами на кофе сорта арабика, торгуемый на зарубежных рынках, следует из сообщения торговой площадки. "Двадцатого мая 2025 года на срочном рынке Московской биржи стартуют торги расчетными фьючерсами на кофе. Контракты отражают динамику биржевой цены на кофейные зерна из различных стран Африки, Центральной и Южной Америки, а также других регионов – производителей кофе. Базовый актив – кофе сорта арабика, торгуемый на зарубежных рынках", - сообщает биржа. Котировка фьючерсного контракта исчисляется в долларах за один фунт, лот контракта – 10 фунтов (около 3,1 тысячи рублей), расчеты по контракту производятся в рублях, поясняет биржа. Сроки исполнения контракта - пять раз в год: в феврале, апреле, июне, августе и ноябре. Даты старта торгов фьючерсами инвесторам станут доступны контракты с исполнением в июне и августе, также сообщает биржа. "Кофе – один из самых активно торгуемых в мире товаров, цены на который в этом году находятся на максимумах. Исторически цена кофе демонстрирует высокую волатильность, что делает этот товар привлекательным для трейдеров, которые ищут возможности для создания торговых стратегий, основанных на краткосрочных и долгосрочных трендах", - отмечает биржа. Кофе как биржевой товар используют и те участники рынка, чья деятельность непосредственно связана с импортом, переработкой и продажей кофейного сырья, и для них фьючерс на кофе позволит снизить влияние рыночной волатильности на стабильность бизнес-процессов, заключает торговая площадка.
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рынок, торги, москва, африка, южная америка
Политика, Рынок, Торги, МОСКВА, АФРИКА, ЮЖНАЯ АМЕРИКА
12:09 14.05.2025 (обновлено: 12:10 14.05.2025)
 
Московская биржа начнет торги фьючерсами на кофе

Московская биржа 20 мая начнет торги расчетными фьючерсами на кофе сорта арабика

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Московская биржа в следующий вторник, 20 мая, начинает торги расчетными фьючерсами на кофе сорта арабика, торгуемый на зарубежных рынках, следует из сообщения торговой площадки.
"Двадцатого мая 2025 года на срочном рынке Московской биржи стартуют торги расчетными фьючерсами на кофе. Контракты отражают динамику биржевой цены на кофейные зерна из различных стран Африки, Центральной и Южной Америки, а также других регионов – производителей кофе. Базовый актив – кофе сорта арабика, торгуемый на зарубежных рынках", - сообщает биржа.
Котировка фьючерсного контракта исчисляется в долларах за один фунт, лот контракта – 10 фунтов (около 3,1 тысячи рублей), расчеты по контракту производятся в рублях, поясняет биржа.
Сроки исполнения контракта - пять раз в год: в феврале, апреле, июне, августе и ноябре. Даты старта торгов фьючерсами инвесторам станут доступны контракты с исполнением в июне и августе, также сообщает биржа.
"Кофе – один из самых активно торгуемых в мире товаров, цены на который в этом году находятся на максимумах. Исторически цена кофе демонстрирует высокую волатильность, что делает этот товар привлекательным для трейдеров, которые ищут возможности для создания торговых стратегий, основанных на краткосрочных и долгосрочных трендах", - отмечает биржа.
Кофе как биржевой товар используют и те участники рынка, чья деятельность непосредственно связана с импортом, переработкой и продажей кофейного сырья, и для них фьючерс на кофе позволит снизить влияние рыночной волатильности на стабильность бизнес-процессов, заключает торговая площадка.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
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