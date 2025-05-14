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МВД предупредило об угрозе шпионских и троянских вирусов - 14.05.2025, ПРАЙМ
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МВД предупредило об угрозе шпионских и троянских вирусов
МВД предупредило об угрозе шпионских и троянских вирусов - 14.05.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило об угрозе шпионских и троянских вирусов
Шпионские и троянские вирусы, через которые злоумышленники воруют личные данные и получают доступ к банковским приложениям, угрожают пользователям, имеющими... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T15:18+0300
2025-05-14T15:18+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Шпионские и троянские вирусы, через которые злоумышленники воруют личные данные и получают доступ к банковским приложениям, угрожают пользователям, имеющими дело с неофициальными магазинами, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "C какими вредоносными приложениями можно столкнуться, если использовать неофициальные магазины? Фишинговые – замаскированные под легальные приложения (например, "Google Play Update"), крадут пароли и платёжные данные. Троянские – получают доступ к SMS и банковским приложениям, подписывают жертву на платные услуги. Шпионские – скрыто записывают звонки, отслеживают местоположение и копируют переписки", - говорится в сообщении. Кроме того, правоохранители предупредили о бэкдорах – приложениях, позволяющих хакерам удалённо управлять устройством. В ведомстве отметили, что, согласно исследованию SecurityLab, 53% россиян хотя бы раз скачивали приложения не из официальных магазинов. "Официальные магазины, такие как RuStore, Google Play или App Store, — единственный безопасный способ установки приложений. Использование сторонних источников увеличивает риск утечек данных и заражения устройства", - заключили полицейские.
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технологии, общество , москва, мвд
Технологии, Общество , МОСКВА, МВД
15:18 14.05.2025
 
МВД предупредило об угрозе шпионских и троянских вирусов

МВД: шпионские и троянские вирусы угрожают пользователям неофициальных магазинов

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанк" Мобильный телефон
 Мобильный телефон - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Шпионские и троянские вирусы, через которые злоумышленники воруют личные данные и получают доступ к банковским приложениям, угрожают пользователям, имеющими дело с неофициальными магазинами, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"C какими вредоносными приложениями можно столкнуться, если использовать неофициальные магазины? Фишинговые – замаскированные под легальные приложения (например, "Google Play Update"), крадут пароли и платёжные данные. Троянские – получают доступ к SMS и банковским приложениям, подписывают жертву на платные услуги. Шпионские – скрыто записывают звонки, отслеживают местоположение и копируют переписки", - говорится в сообщении.
Кроме того, правоохранители предупредили о бэкдорах – приложениях, позволяющих хакерам удалённо управлять устройством.
В ведомстве отметили, что, согласно исследованию SecurityLab, 53% россиян хотя бы раз скачивали приложения не из официальных магазинов.
"Официальные магазины, такие как RuStore, Google Play или App Store, — единственный безопасный способ установки приложений. Использование сторонних источников увеличивает риск утечек данных и заражения устройства", - заключили полицейские.
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