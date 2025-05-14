https://1prime.ru/20250514/mvd-857565570.html

МВД предупредило об угрозе шпионских и троянских вирусов

МВД предупредило об угрозе шпионских и троянских вирусов - 14.05.2025, ПРАЙМ

МВД предупредило об угрозе шпионских и троянских вирусов

Шпионские и троянские вирусы, через которые злоумышленники воруют личные данные и получают доступ к банковским приложениям, угрожают пользователям, имеющими... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T15:18+0300

2025-05-14T15:18+0300

2025-05-14T15:18+0300

технологии

общество

москва

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/82756/65/827566511_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_d58df216939d753983047e41d77d3ebe.jpg

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Шпионские и троянские вирусы, через которые злоумышленники воруют личные данные и получают доступ к банковским приложениям, угрожают пользователям, имеющими дело с неофициальными магазинами, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "C какими вредоносными приложениями можно столкнуться, если использовать неофициальные магазины? Фишинговые – замаскированные под легальные приложения (например, "Google Play Update"), крадут пароли и платёжные данные. Троянские – получают доступ к SMS и банковским приложениям, подписывают жертву на платные услуги. Шпионские – скрыто записывают звонки, отслеживают местоположение и копируют переписки", - говорится в сообщении. Кроме того, правоохранители предупредили о бэкдорах – приложениях, позволяющих хакерам удалённо управлять устройством. В ведомстве отметили, что, согласно исследованию SecurityLab, 53% россиян хотя бы раз скачивали приложения не из официальных магазинов. "Официальные магазины, такие как RuStore, Google Play или App Store, — единственный безопасный способ установки приложений. Использование сторонних источников увеличивает риск утечек данных и заражения устройства", - заключили полицейские.

https://1prime.ru/20250430/moshenniki-857181471.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , москва, мвд