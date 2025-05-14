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Совет директоров "М.Видео" рекомендовал не выплачивать дивиденды
Совет директоров "М.Видео" рекомендовал не выплачивать дивиденды - 14.05.2025, ПРАЙМ
Совет директоров "М.Видео" рекомендовал не выплачивать дивиденды
Совет директоров "М.Видео" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, следует из материалов компании. | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T13:14+0300
2025-05-14T13:14+0300
2025-05-14T13:14+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "М.Видео" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, следует из материалов компании. "Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "М.Видео" принять на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "М.Видео" в 2025 году следующее решение о распределении прибыли... "Чистую прибыль, полученную обществом по результатам 2024 года, в размере 150 852 000,13 рублей, не распределять. Дивиденды по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать"", - говорится в сообщении.
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бизнес, финансы, м.видео
Экономика, Бизнес, Финансы, М.Видео
Совет директоров "М.Видео" рекомендовал не выплачивать дивиденды
Совет директоров "М.Видео" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "М.Видео" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, следует из материалов компании.
"Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "М.Видео" принять на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "М.Видео" в 2025 году следующее решение о распределении прибыли... "Чистую прибыль, полученную обществом по результатам 2024 года, в размере 150 852 000,13 рублей, не распределять. Дивиденды по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать"", - говорится в сообщении.
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