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Нарышкин рассказал о планах "городских сумасшедших" расчленить Россию - 14.05.2025, ПРАЙМ
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Нарышкин рассказал о планах "городских сумасшедших" расчленить Россию
Нарышкин рассказал о планах "городских сумасшедших" расчленить Россию - 14.05.2025, ПРАЙМ
Нарышкин рассказал о планах "городских сумасшедших" расчленить Россию
Покинувшие Россию политики из числа "городских сумасшедших" вынашивают планы при финансовой поддержке Запада расчленить страну на несколько частей, заявил... | 14.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-14T10:57+0300
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россия
запад
москва
сергей нарышкин
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Покинувшие Россию политики из числа "городских сумасшедших" вынашивают планы при финансовой поддержке Запада расчленить страну на несколько частей, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. "Мы хорошо знаем, что и сегодня есть мелкие группы так называемых городских сумасшедших у нас. Слава богу, большая часть из них освободила территорию Российской Федерации от своего присутствия. Но вынашивают планы при финансовой поддержке Запада расчленить Россию на несколько частей", - сказал Нарышкин на круглом столе к 100-летию со дня окончания японской оккупации Северного Сахалина.Он также добавил, что оппоненты России, как и сто лет назад, ждут возможности сменить власть в России.
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россия, запад, москва, сергей нарышкин
РОССИЯ, ЗАПАД, МОСКВА, Сергей Нарышкин
10:57 14.05.2025
 
Нарышкин рассказал о планах "городских сумасшедших" расчленить Россию

Нарышкин: покинувшие Россию политики вынашивают планы расчленить страну

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Покинувшие Россию политики из числа "городских сумасшедших" вынашивают планы при финансовой поддержке Запада расчленить страну на несколько частей, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"Мы хорошо знаем, что и сегодня есть мелкие группы так называемых городских сумасшедших у нас. Слава богу, большая часть из них освободила территорию Российской Федерации от своего присутствия. Но вынашивают планы при финансовой поддержке Запада расчленить Россию на несколько частей", - сказал Нарышкин на круглом столе к 100-летию со дня окончания японской оккупации Северного Сахалина.
Он также добавил, что оппоненты России, как и сто лет назад, ждут возможности сменить власть в России.
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